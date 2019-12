Leihhaus Hannovera GmbH – das faire und diskrete Pfandleihhaus in Hannover

Die Leihhaus Hannovera GmbH ist seit über 70 Jahren das kompetente Pfandleihhaus in Hannover und bietet ihren Kunden individuelle und diskrete Lösungen für einen unkomplizierten Pfandkredit.

Pfandleihhäuser sind eine gute Möglichkeit, um leicht an kurzfristige Darlehen zu kommen. Vor allem in größeren Städten gibt es zahlreiche Anbieter, die schnelle Lösungen versprechen. In dem unübersichtlichen Angebotsdschungel suchen viele ein Pfandleihhaus, dem sie vertrauen können und das zugleich Professionalität und eine unkomplizierte Handhabung der Geschäfte verspricht. Die Leihhaus Hannovera GmbH kann hier eine Erfahrung von über 70 Jahren vorweisen. Die geschulten Mitarbeiter beraten ihre Kunden an sechs Tagen die Woche umfassend zum Pfandkredit und bieten stets individuelle Lösungen an.

Schnelle und einfache Kredite

Die Leihhaus Hannovera GmbH beleiht eine Vielzahl an Objekten zu fairen Konditionen. Die Kunden erhalten schon ab kleinen Summen Kredite auf Ihre persönlichen Wertgegenstände wie klassischerweise Gold und Silber. Auch beliehen werden:

– Schmuck aus Edelstein & Brillanten

– Ausgewählte Uhren mit Originalverpackung und Papieren

– Kunst & Antiquitäten

– Hochwertige technische Produkte

– Fahrräder & E-Bikes

– Spezielle Musikinstrumente

– Werkzeuge & Maschinen

– Weitere Gegenstände auf Anfrage

Den Wert dieser Objekte ermitteln die erfahrenen Mitarbeiter direkt vor Ort und berechnen auf dieser Grundlage den Pfandkredit. Diesen können sie sofort in bar auszahlen. Technische Geräte, Fahrräder und Co werden nur mit Originalrechnung beliehen. Das Pfandleihgeschäft ist somit innerhalb weniger Minuten ohne viel Aufwand abgeschlossen, sodass der Kredit unmittelbar genutzt werden kann. Die Pfandgegenstände werden bis zur Auslösung im Leihhaus sicher verwahrt und werden erst nach Erreichen der Pfandreife öffentlich versteigert.

Transparenz und Diskretion sind selbstverständlich

Jedes Pfandleihgeschäft wird mit Diskretion behandelt. Die Mitarbeiter des Pfandleihhauses nehmen sich Zeit für eine ausführliche Beratung, bei Bedarf auch in einem abgetrennten Raum. Somit können sich Kunden zu jedem Zeitpunkt sicher und wohl beraten fühlen. Die Kunden können hierfür ohne vorherige Terminvereinbarung erscheinen. Alle Schritte, von der Erstinformation über den Vertragsabschluss bis hin zur Auslösung, bleiben dabei immer transparent. So erhält jeder Kunde eine genaue Übersicht über die Kreditsumme, die anfallenden Zinsen und Gebühren sowie die Vertragslaufzeit und alle weiteren Konditionen.

Das langjährige Pfandleihhaus in Hannover

Die Leihhaus Hannovera GmbH besteht seit 1948 und befindet sich zentral in Hannover, gegenüber dem Parkhaus Markthalle in der Röselerstraße 2c. Das Pfandleihhaus hat lediglich sonntags und an Feiertagen geschlossen und steht somit von Montag bis Freitag von 09:30 bis 18:00 Uhr sowie samstags von 10:00 bis 14:00 bei allgemeinen Fragen und konkreten Anfragen zur Verfügung. Die kompetenten Mitarbeiter sind zudem unter der Telefonnummer 0511-363866 telefonisch sowie Whatsapp oder per E-Mail unter info@leihhaus-hannovera.de zu erreichen. Auf der Internetseite finden sich darüber hinaus die nächsten Termine für öffentliche Versteigerungen. Ein Online-Kalkulator ermöglicht eine erste Berechnung des möglichen Pfandkredits.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leihhaus Hannovera GmbH

Frau Didde Degnbol Pedersen

Röselerstraße 2c

30159 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511-36 38 66

web ..: https://leihhaus-hannovera.de/

email : info@leihhaus-hannovera.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Benjamin Oechsler

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501 0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mein Kind kommt in die Kita – Handbuch für einen guten Kita-Start