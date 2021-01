Dieses eine Leben hätte es auch getan – Kurzweilige und überraschende Autobiografie

Steven Pennings teilt in „Dieses eine Leben hätte es auch getan“ Geschichten aus seinem abwechslungsreichen Leben.

Seine Freunde bekommen und bekamen von dem Autor, wenn

die Gelegenheit reif dafür war, immer wieder einen ungewöhnlichen und/oder unterhaltsamen Schwank aus seinem Leben zu hören. Oft bekam er von den fasziniertem Zuhören das Feedback: „Wann und wie hast du das alles gemacht, wie viele Leben hast du?“ Diese Fragen werden auch die Leser seiner Autobiografie gerne stellen. Die Geschichten, die in diesem Buch kurzzeitig hintereinander erzählt werden, bieten keine gefühlsmäßige zeitliche Orientierung – zwanzig Jahre verfliegen in einer halben Stunde. Andere Jahre nehmen mehr Platz ein. Geboren wurde der Autor am 23. August 1952 in Amsterdam – allerdings einige Wochen zu früh. Seine Eltern ließen sich früh in seinem Leben scheiden und er landete in einem christlichen Kinderheim.

Wie christlich es dort wirklich zugegangen ist, erfahren die Leser der ungewöhnlichen Autobiografie „Dieses eine Leben hätte es auch getan“ von Steven Pennings. Der Autor lebt seit 1979 wegen der Liebe in Deutschland. Er hat mittlerweile drei erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder. Er arbeitet in Hürth in seiner eigenen Praxis als Psychotherapeut, Supervisor und interkultureller Trainer. Wie er dort angekommen ist – und mehr – erfahren die Leser in seinem Buch.

„Dieses eine Leben hätte es auch getan“ von Steven Pennings ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19870-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

