Rohstoffe für den Klimawandel und Investitionsbedarf

Die Energiewende braucht Rohstoffe wie Seltene Erden, Lithium oder Kobalt. Investitionen sind notwendig.

Es gibt 17 verschiedene Seltenerdelemente. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, sind diese Elemente wichtig. Es wird mit einer immens steigenden Nachfrage gerechnet. Bei den Anwendungen variieren die Seltenen Erden stark. Am häufigsten findet man Cer, das für das Polieren von LCD-Bildschirmen verwendet wird. Erbium kann Netzwerksignale verstärken. Scandium ist so stark wie Titan, so leicht wie Aluminium und so hart wie Keramik. Daher wird es in Automobil- und Flugzeugteilen verarbeitet. Manche Seltene Erden werden oft in bestimmten Magneten verwendet. Neodym-Magnete etwa sind die stärksten Magnete und man findet sie in Windkraftanlagen und in den Motoren von Elektrofahrzeugen. Der Bereich der Seltenen Erden dürfte aufgrund der wachsenden Technologie-Anwendungen längerfristig mit Potenzial punkten.

Dies weckt Investoren, die beispielsweise auf US Critical Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-critical-metals-corp/ – setzen. Das Unternehmen besitzt Projekte in Montana, Nevada und Idaho. Sie enthalten Seltene Erden, Kobalt und Lithium.

Klimaschutz erfordert Investitionen, auch die Industrie ist dabei. 2021 flossen 49 Prozent der Klimaschutzinvestitionen in die Nutzung erneuerbarer Energien. So gingen 2021 zum Beispiel bei der Industrie in Deutschland zirka 74 Prozent mehr Investitionen als noch vor zehn Jahren in den Klimaschutz. Auch Bergbaugesellschaften brauchen meist für die Entwicklung ihrer Projekte viel Kapital.

Es existieren Finanzierungsunternehmen (auf die auch ein Anleger setzen kann) wie etwa Queen´s Road Capital Investment – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/queens-road-capital-investment-ltd/ -. Dieses Unternehmen hat sich auf Goldgesellschaften spezialisiert, die entweder bereits produzieren oder kurz vor der Produktionsreife stehen. Beim derzeit hohen Goldpreis sicher auch eine Option für Anleger.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Queen´s Road Capital Investment (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/queens-road-capital-investment-ltd/ -) und US Critical Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-critical-metals-corp/ -).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

