Neue Technologien und Rohstoffe

Mit zu den wichtigen Rohstoffen gehören die Seltenen Erden.

Elektronische Geräte, militärische Ausstattung und erneuerbare Energien benötigen oft Seltene Erden, von denen es 17 verschiedene gibt. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI haben zirka 100 Innovationen das Potenzial zur Zukunftstechnologie und sie beeinflussen den Rohstoffmarkt. Die Studie hatte dabei das Jahr 2030 im Blick. Neodym zum Beispiel, das für ein verstärktes Magnetfeld sorgt, könnte dann 3,8-mal so viel nachgefragt werden wie heute weltweit produziert wird. Indien und China und weitere Schwellenländer sind die Haupttreiber für den steigenden Rohstoffbedarf, denn sie besitzen einen Nachholbedarf. Auch Metalle, die häufig verwendet werden wie etwa Kupfer, werden in Zukunftstechnologien gebraucht.

Kritische Metalle werden besonders für den Weg zu grünen Technologien nachgefragt. Und von der Rohstoffmacht Chinas will man möglichst Abstand nehmen und im eigenen Land produzieren. Zirka ein Drittel der weltweiten Reserven an Seltenen Erden liegt in China. Die größte Mine liegt in der Inneren Mongolei. Rund 80 Prozent aller in China geförderten Seltenen Erden kommen von dort. Deutschland hat besonders Bedarf an Kupfer, Kobalt, Lithium, Silizium und Seltenen Erden. Deutschland strebt danach Rohstoffprojekte im In- und Ausland voranzubringen, denn Abhängigkeiten sind nicht mehr beliebt. Das hat das Thema Russland und Gas gezeigt. Aktuell importiert Deutschland rund 90 Prozent der benötigten kritischen Rohstoffe. Das oben erwähnte Neodym wird bei Elektromotoren und Generatoren in Windkraftanlagen eingesetzt.

Neodym gibt es beispielsweise bei Green Shift Commodities – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-shift-commodities-ltd/ – im Berlin-Projekt in Kolumbien. Des Weiteren sind Nickel, Vanadium, Phosphate und Uran enthalten. Ein zweites Projekt des Unternehmens in Argentinien enthält Lithium, begehrt für die Lithium-Ionen-Batterien.

Ebenfalls Seltene Erden im Boden besitzt US Critical Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-critical-metals-corp/ – in Montana und Idaho. Weiter im Portfolio der Gesellschaft befinden sich ein Lithiumprojekt sowie ein Uran- und ein Kobaltprojekt.

