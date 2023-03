Klimaneutralität braucht kritische Rohstoffe

Die Zukunft braucht Elemente wie Kobalt, Lithium, Kupfer, Nickel oder die Seltenen Erden.

In Europa ist der Zugang zu den für die Energiewende notwendigen Rohstoffen schwierig, denn große Mengen sind notwendig. Die Klimaneutralität ist seit dem russischen Angriffskrieg um den Aspekt Versorgungssicherheit erweitert worden. Doch drohen mit den erneuerbaren Energien weitere Abhängigkeiten. Außerdem wird der Abbau oft in autoritären Staaten betrieben, die es mit Umwelt- und Arbeitsbedingungen nicht so ernst nehmen. Bei den Seltenen Erden beispielsweise ist die EU zu mehr als 98 Prozent auf chinesische Importe angewiesen. Zu den Seltenen Erden zählt Neodym. Dieses Element wird in Elektromotoren, Lithium-Ionen-Batterien und Windturbinen verbaut. Neodym besitzt etwa Green Shift Commodities in seinem Berlin-Projekt in Kolumbien. Dazu kommen Rohstoffe wie Uran, Nickel, Phosphat und Vanadium. Positive erste metallurgische Ergebnisse zeigen, dass die Rohstoffe aus der mineralisierten Gesteinsschicht effizient extrahiert werden können.

Der Abbau von kritischen Rohstoffen für die Energiewende sollte also möglichst umweltfreundlich sein. Auch ist es nicht besonders schön, von einer Abhängigkeit in die nächste zu rutschen. Da hilft nur mehr Abbau in soliden Bergbau-Jurisdiktionen durch verantwortungsvolle Unternehmen. Im Jahr 2010 bereits haben Chinas Exportrestriktionen für Aufregung gesorgt. Heimischer Rohstoffabbau und diversifizierte Lieferketten sind seitdem ein Thema. Werden in Europa Seltene Erden gefunden, wie jüngst in Schweden, ist dies erfreulich. Aber es dauert zehn bis 15 Jahre, bis so ein Fund den Produktionsstatus erlangt. Auch Recycling und die Entwicklung neuer Technologien sind ein Muss.

Beim für die Energiespeicher so wichtigem Lithium ist Li-Metal – https://www.commodity-tv.com/play/li-metal-virtual-roadshow-investor-presentation/ – ein aussichtsreicher Kandidat. Das Unternehmen ist ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien. Und die Entwicklung von Batterien der nächsten Generation ist wichtig, um mit kostengünstigen und verbesserten Technologien den Zielen näherzukommen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -).

