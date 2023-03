Krebs – welche geopathischen Faktoren sind auffällig?

In „Das Gewebe der Welt“ gewährt Rainer Höing Einblick in ein Ranking geopathischer Faktoren bei Krebserkrankungen. Grundlage sind seine Erfahrungen aus 40 Jahren Geobiologischer Beratung.

Seine Einsichten und Forschungsergebnisse veröffentlicht der Autor in Büchern und auf der Website: gompa.de.

Die Physikalische Radiästhesie ist in der Öffentlichkeit weithin unbekannt. Sie ermöglicht exakte und differenzierte Erkenntnisse, die der Autor anwendet, um das Beratungskonzept der Geobiologie zu optimieren. Denn der so erweiterte Beratungsstandard erhöht den gesundheitlichen Nutzen für betroffene Menschen unmittelbar. Er ermöglicht konkrete Hilfen in vielen Fällen, in denen traditionell ausgebildete Rutengänger hoffnungslos überfordert sind.

Im Vordergrund steht das Ziel, die örtlichen Belastungen zu erkennen. Dazu gehören auch pfeilartige Energien des Feng Shui, die in Gebäude eindringen. Diese – und einige weitere Wirkfaktoren – lassen sich spurlos auflösen, wie der Autor aufzeigt. Die Mehrzahl der Fälle erfordert aber ein gezieltes Ausweichen als einzige seriöse Lösung; schon ein halber Meter Abstand kann ausreichen.

Weitere Informationen zum Buch: tredition.com

Über den Autor:

Geboren 1953. Studium der Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie an der Philipps-Universität Marburg/Lahn. Studienabschluss mit Auszeichnung. Ausbildung in Physikalischer Radiästhesie und Baubiologischer Messtechnik. 40 Jahre Beratungen von Menschen überwiegend mit Krebserkrankungen. Seit 2020 als Autor tätig mit dem Anliegen, sein besonderes Wissen an Laien und Fachleute weiterzugeben.

