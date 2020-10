Krebs für Anfänger – Was tun, wenn die Diagnose „Krebs“ das Leben verändert?

Birgit Beutels Wegweiser begleitet die Leser in „Krebs für Anfänger“ von der schrecklichen Diagnose bis zur Zeit nach der Reha.

Wer die Diagnose Krebs erhält, dessen Leben gestaltet sich sofort anders und wird oft vollkommen auf den Kopf gestellt. „Aus allen Wolken gefallen“ – so beschreiben die meisten Betroffenen die Situation, wenn sie die Diagnose „Krebs“ erhalten. Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Der Behandlungsmarathon beginnt und damit auch die Suche nach verständlichen und seriösen Informationen. „Krebs für Anfänger“ von Birgit Beutel liefert Wissenswertes zu gängigen Therapieformen, alternativen Ansätzen und vor allem auch Einsichten dazu, welche Auswirkungen die eigenen Gedanken auf den Körper haben können. Die Leser erhalten in diesem Buch viele praktische Tipps und inspirierende Denkanstöße.

Die Leser lernen in „Krebs für Anfänger“ mehr über die Krankenhauswahl, das Einholen einer Zweitmeinung, den Kampf zwischen Körper und Geist, die Bedeutung von Kommunikation, Fitness in der Therapie und wie man „Alles-Scheiße-Tage“ überstehen kann. Am Ende jedes Kapitels werden die wichtigsten Punkte kompakt zusammengefasst. Der Leuchtturm dient dabei als Orientierung und hilft das Wesentliche auf einen Blick zu erkennen. Der Ratgeber ist sowohl authentisch und humorvoll als auch ermutigend. Birgit Beutel legt mit Ihrem Buch „Krebs für Anfänger“ eine unverzichtbare Lektüre für Betroffene und deren Familie und Freunde vor.

„Krebs für Anfänger" von Birgit Beutel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06234-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

