Probieren Sie doch einfach mal unsere umweltfreundliche Computerentsorgung aus.

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie IT- und EDV-Abfälle umweltgerecht entsorgen können, zögern Sie nicht, unseren Service in Anspruch zu nehmen. Unsere Lösungen sind umweltverträglich und kostenfrei.

Es ist mit Freude zu verkünden, dass PRS Jakubowski ab sofort seine Dienste auch in ganz Wiltz (Luxembourg) anbietet, um noch mehr Menschen dabei zu unterstützen, ihre Elektronikgeräte umweltfreundlich zu entsorgen. Uns liegt der Schutz des Klimas am Herzen, und deshalb setzen wir uns für dieses Ziel ein.

Falls Sie derzeit alte Bürogeräte in Ihrem Unternehmen entsorgen müssen und nicht wissen, wie Sie am besten vorgehen sollen, sind Sie bei unserer kostenlosen Computerentsorgung in Wiltz (Luxembourg) genau richtig. Wir bieten Ihnen nicht nur die kostenlose Abholung aller Geräte in Ihrem Unternehmen, sondern auch deren Entsorgung und selbstverständlich die Datenlöschung gemäß der neuen DSGVO. Wir zerstören die Daten gemäß DIN-Norm 66399 und stellen Ihnen ein entsprechendes Zertifikat aus. Sie müssen dafür nur wenig tun. Teilen Sie uns einfach per E-Mail oder Kontaktformular mit, wie viele Altgeräte wir abholen sollen, wie viele Speichermedien wir noch zerstören müssen und wo wir die Geräte abholen können. Gerne können Sie uns auch Bilder zusenden, damit wir uns ein besseres Bild machen können.

Unsere PC- und Computerentsorgung in Wiltz (Luxembourg) setzt auf Recycling und Wiederaufbereitung, was nicht nur umweltfreundlich ist, sondern uns auch noch Geld einbringt. Das ist auch der Grund, warum wir Ihnen unseren Entsorgungsdienst kostenlos anbieten können. Wir sind deutschlandweit unterwegs, um Computer, Server, PCs, Kabel, Drucker und mehr abzuholen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen würden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-pc-entsorgung-wiltz.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-pc-entsorgung-wiltz.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neotech Metals ändert die endgültige Vereinbarung für Hecla-Kilmer