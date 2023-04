Unsere kostenlose Computerentsorgung in Halberstadt hat Ihnen viel zu bieten

Wir stehen für unsere Kunden ein, was die Computer Entsorgung, den Datenschutz und die Umweltfreundlichkeit angeht. Das müssen Sie für sich testen!

Eine Menge Leute haben in der eigenen Firma ein Rechner Problem, besser gesagt, Ärger mit dem Computerschrott. Sie wollen diesen entsorgen, wissen aber nicht genau wie und wo man dies macht. Falls es bei Ihnen auch so ist, sollten Sie sich umgehend an uns wenden. Denn wir bieten Ihnen die kostenlose Computer Entsorgung in Halberstadt. Nicht nur, dass wir den Computer Müll bei Ihnen abtransportieren, wir werden diesen auch unmittelbar recyceln. Ihr Schrott wird demgemäß wiederverwertet, was gut für die Umwelt ist. Wir holen bei Ihnen Computer, Server, Drucker und mehr ab. Natürlich denken wir auch an Ihre Daten, jene werden gelöscht und alle Datenträger werden mechanisch zerstört. Ganz so wie es der Datenschutz verlangt. Genauer gesagt, halten wir uns deshalb an die Richtlinien des Bundesamtes für Informationstechnik.

Sie sehen, wir haben äußerst viel zu bieten, aber es geht auch noch besser. Denn unsere IT und EDV Entsorgung in Halberstadt ist für Sie in ganz Deutschland unterwegs. Im Übrigen lassen wir einmal im Jahr Bäume pflanzen, um unsere Umwelt zu unterstützen. Besuchen Sie hierfür unsere Homepage und finden Sie dort mehr Informationen zu diesem Thema. Wir möchten Ihnen einfach nur aufzeigen, dass wir Ihnen einen kostenlosen und zuverlässigen Service zu bieten haben und wir hierbei immer an den Datenschutz und an die Natur denken! Sie können uns zu jeder Zeit über Mail oder Kontaktformular erreichen und einen Termin absprechen. Sie erhalten dann per Mail einen Termin für die Abholung bei Ihnen vor Ort!

