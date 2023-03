Wir bieten Ihrem Unternehmen die kostenlose IT und EDV Entsorgung Offenbach an

Genießen Sie einen guten Service, bei dem Sie selbst für die Computer Entsorgung nicht viel tun müssen und keinen Cent bezahlen!

Sind Sie auf der Suche nach einem guten Unternehmen, was Ihnen die IT und EDV Entsorgung in Offenbach anbietet, aber Sie hierfür keinesfalls geldlich ausnimmt? Ein Anbieter, der auch den Datenschutz ernst nimmt? Dann rufen Sie uns zu sich! Wir bieten Ihnen die Abholung von Ihren alten Geräten, einerlei wie beachtenswert die Menge auch sein sollte. Uns ist bekannt, dass eine Menge Firmen den Geräteschrott erst einmal ansammelt, da man einfach nicht weiß, was damit zu tun ist. Sie müssen sich solche Sorgen keineswegs mehr machen. Bei uns können Sie sich auf den Datenschutz verlassen. Aber erst einmal erzählen wir Ihnen ein wenig mehr von uns.

Unsere kostenlose Computer Entsorgung in Offenbach arbeitet mit anderen Partnern für Recycling und Wiederverwertung zusammen. So können wir unser Geld verdienen und Ihnen den Service kostenlos anbieten. Wenn wir die Geräte abgeholt haben, kümmern wir uns drum, dass alte Speichermedien datenmäßig zerstört werden und weiters überschreiben wir mit Secure Eraser noch einmal alle Datenspeicher. Sie bekommen dafür auch ein Zertifikat von uns. Für jedes 100. Gerät, welches wir bei unseren Kunden abtransportieren, werden wir einen Baum pflanzen lassen. Einmal im Jahr werden dann alle Bäume gepflanzt, damit unsere Umwelt sich wieder ein wenig beruhigen kann. Sie möchten daran selbstverständlich teilhaben? Dann kontaktieren Sie uns via Mail oder auch gerne per Kontaktformular und lassen Sie uns einen Termin vereinbaren! Diesen bekommen Sie recht schnell, nicht nur in Offenbach, sondern ebenso in anderen Städten von Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-offenbach.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-offenbach.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wann ist ein Knochenaufbau vor einer Zahn-Implantation nötig?