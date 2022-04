kostenlose und umwelfreundliche https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/

Schnelle, unkomplizierte und vor allem kostenlose und umweltfreundliche EDV Schrott Entsorgung für Computer, Server, Drucker, Monitor und Zubehör in ganz Deutschland.

Die Technik ist heute auf einen tollen Stand, wie noch nie im Leben. Viele Menschen sind vernetzt und technisch auf den neuesten Stand. Es gibt so viele Geräte wie das Fax-Gerät, den Drucker, das Handy, das Notebook, das Smartphone, das Netbook, den Computer und noch jede Menge mehrere Produkte. Der Fortschritt der Technik ist faszinierend, aber alle Menschen haben ihr gegenüber auch eine gewisse Verantwortung. Nämlich dann, wenn etwas kaputt ist und entsorgt werden muss. Denn die Geräte gehören nicht in den Müll, sondern müssen recycelt werden, wenn einem die Umwelt am Herzen liegt! Zum Glück verstehen die Menschen immer mehr, dass man auf die Umwelt achten muss und wenden sich an Recyclingfirmen. Diese Firmen kümmern sich um eine umweltgerecht Computer, Server, Monitore und Drucker Entsorgung sowie um EDV Schrott.Denn Ihr Schrott gehört in kompetente Hände und genau das haben wir zu bieten! Weil der Datenschutz auch immer ein wichtiges Thema ist, bieten wir ihnen eine sichere Entsorgung der Festplatten an. Falls Festplatten in den Geräten vorhanden sind, werden diese durch den Service mechanisch nach DIN 66399 – H-3 – DSGVO konform zerstört. Damit ist der Datenschutz gewährleistet und der Kunde braucht sich um nichts zu kümmern. Unser Abholservice für alte PC, Server, Switche, Zubehör, Drucker und Monitore ist in bundesweit in ganz Deutschland verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

