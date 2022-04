Kostenlose IT Schrott Entsorgung und PC Recycling

Haben Sie sich schon mal gefragt, wo Sie kostenlos und umweltfreudlich IT Schrott entsorgen lassen können?

Wenn es um die IT Schrott Entsorgung geht, dann sind Sie bei uns, der Firma IT-EX genau richtig. Hier geht es nicht nur um die reine IT Schrott Entsorgung, sondern auch um das PC Recycling. Alles was man noch anderweitig verwenden kann, wird auch dafür genutzt. Da kann man sich bei der Firma IT Service Jakubowski ganz drauf verlassen. Das Unternehmen für IT Sschrott und IT Entsorgung ist für Kunden aus ganz Deutschland da. Man erhält einen schnellen und unkomplizierten Service. Die kostenlose IT und EDV Entsorgung wird gewerblichen Kunden mit einer Großmenge an Computerschrott geboten. Dabei achtet der Service von IT-EX natürlich auch auf die Datensicherheit und das nach den Richtlinien des Bundesamtes für Informationstechnik. Die Festplatten werden mechanisch nach der DIN 66399 – H-3 – DSGVO zerstört und unnutzbar gemacht, damit keine sensiblen Daten an die falschen Hände geraten. Der Service ist so einfach, wie geniel. Sie beauftragen die Abholung der Altgeräte, dann kommt das Personal und holt die Geräte ab und bringt diese zu uns in Lager, um die Festplatten auszubauen und zu zerstören und dann werden die Geräte bei einem Entsorgungsbetrieb umweltfreundlich und ordnungsgerecht entsorgt. Sie erhalten darüber auch eine schriftliche Bestätigung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

