Kostenlose IT Entsorgung mit Festplattenvernichtung nach DIN 66399 – H3

Mit unserer kostenlose IT und EDV Entsorgung in Deutschland sind auch ihre Daten in sicheren Händen. Wir vernichten Festplatten nach DIN 66399 – H3. Sicher und unkompliziert.

Wenn es um die IT und EDV Entsorgung geht, stellt sich immer die Frage, was passiert mit Festplatten in alten Computern, Servern und Notebooks. Darauf hat die Firma IT-Entsorgung Jakubowski die passende Antwort und den dazugehörigen Service. Die Firma IT-Entsorgung Jakubowski bietet seit 2006 die kostenlose und sichere Abholung und Entsorgung von Altgeräten. Dazu gehört die EDV Entsorgung von Computern, Server, Notebooks, Drucker und Monitoren. Der Abholservice für alte EDV und IT Entsorgung ist in ganz Deutschland verfügbar. Vorhandene Festplatten werden nach DIN 66399 – H3 mechanisch zerstört und anschließend entsorgt. Das besondere an dem Service von der Firma IT-Entsorgung Jakubowski ist, dass der gesamte Service für Firmen/Behörden und Unternehmen völlig kostenfrei ist, vorrausgesetzt ist, dass die Mindestmenge erfüllt wird und die Geräte für den Abtransport ebenerdig zur verfügung gestellt werden. Es fallen weder Anfahrtskosten, noch kosten für die Entsorgung und auch die Vernichtung der Festplatten ist in dem Fall kostenfrei. Also, wenn auch Sie etwas gutes für die Umwelt tun wollen und unkompliziert und vor allem eine sichere Festplatten Entsorgung benötigen, dann sind Sie bei der Firma IT-Entsorgung Jakubowski an der richtigen Stelle. Weitere Informationen finden Sie dazu auf der Webseite und telefonisch unter der im Internet angegebenen Telefonnummer.

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

