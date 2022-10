Nutzen Sie unsere kostenlose und umweltfreundliche Computer Entsorgung für Ihr Unternehmen

Wir bieten Ihnen die schnelle IT und EDV Entsorgung deutschlandweit und das absolut umweltschonend und kostenfrei. Dieses Angebot richtet sich an alle Firmen!

Als Unternehmen der heutigen Zeit, gibt es wichtige Faktoren, auf die man achten muss. Einige davon spielen sogar eine Rolle, wenn Sie sich von Ihren alten Computern trennen wollen. So zum Beispiel der Datenschutz und natürlich auch die Umwelt. Nachhaltig fürs Klima ist der neue Grundsatz vieler Unternehmen. Aber wie genau lässt sich dieser umsetzen, wenn es um die Computer Entsorgung geht? Und wie soll man Datenträger wirklich richtig löschen können? Sie müssen sich über diese Fragen gar nicht viele Gedanken machen, immerhin gibt es unseren Service, der sich um diese leidigen Aufgaben kümmert. Unsere kostenfreie Computer Entsorgung in Berlin steht Ihnen gerne zur Seite. Wir bieten Ihnen die kostenlose Abholung und Entsorgung Ihrer Altgeräte an und werden diese gerne umweltfreundlich entsorgen. Sie zahlen für unseren Service keinen Cent und sparen immens viel Zeit ein. Sie müssen nichts tragen, auch nichts herumfahren. Wir kommen zu Ihnen und holen in Ihrem Unternehmen die alte Hardware ab. Unsere IT und EDV Entsorgung in Berlin zeichnet sich durch das Recycling und der Wiederverwertung aus. Außerdem haben wir eine tolle Aktion ins Leben gerufen und lassen jedes Jahr neue Bäume pflanzen. Für jedes hundertste Gerät, welches wir abholen, wird ein Baum gepflanzt. Nachhaltiger geht es kaum. Was Sie unser Service kostet? Keinen Cent, so lange wir die Geräte bei Ihnen im Erdgeschoss abholen können. Probieren Sie es aus, Sie werden sehen, auf uns ist Verlass. Das sehen sie auch schon daran, dass wir uns seit vielen Jahren auf dem Markt behaupten können!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

