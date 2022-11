Unsere kostenlose IT Entsorgung Bochum ist in ganz Deutschland für Sie tätig

Bei uns hat sich in den letzten Jahren viel getan: Wir bieten Ihnen die umweltschonende IT und EDV Entsorgung und das absolut kostenlos!

Wir möchten Ihnen gerne unseren Service ein wenig näher vorstellen. Wir bieten unseren Kunden die kostenlose Computer Entsorgung in Bochum und praktisch allen Städten in Deutschland. Uns können Sie rundum vertrauen. Dies beweisen wir Ihnen gerne durch unseren kostenfreien Service. Wenn wir Ihre Geräte abholen, zahlen Sie dafür keinen Cent. Wir kümmern uns dann direkt um die Entsorgung, das bedeutet, die Geräte werden recycelt und wiederverwertet. Sollten Sie uns Rechner mit Festplatten überlassen, werden wir die Daten nach Din Norm 66399 zerstören und noch einmal überschreiben. Somit können Sie absolut sicher sein, dass alle Daten endgültig zerstört sind, worüber Sie auch ein Zertifikat von uns erhalten. Ihr Unternehmen profitiert durch unseren Service, aber ebenso auch die Umwelt. Wir sind alle in der Pflicht, etwas für die Umwelt zu tun, davon schließen wir uns nicht aus. Wir lassen jedes Jahr im Oktober auf unsere Kosten Bäume pflanzen. Ein Baum für jedes 100. Gerät, welches uns überlassen wird. Sie sehen, wir bieten viel.

Sie können unsere IT und EDV Entsorgung in Bochum via Mail oder Kontaktformular erreichen. Senden Sie uns die Stückzahl und die Gerätearten, die wir bei Ihnen abholen sollen. Wir freuen uns über Bilder von den Geräten, damit wir genau wissen, wie wir Sie abholen können. Außerdem teilen Sie uns bitte noch mit, ob wir für Sie Daten vernichten sollen. Sie bekommen via Mail einen Termin von uns zugeschickt und können sich so schnell von Ihren alten Geräten trennen. Probieren Sie es aus, Sie werden von uns begeistert sein!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unternehmen müssen auf Modernisierung der Netzwerkleitungen setzen