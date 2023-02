Nutzen Sie unsere umweltfreundliche IT und EDV Entsorgung für Ihre Firma

Wir bieten Firmen einen wunderbar einfachen Service für die IT und EDV Entsorgung in Aalenund Umgebung an. Wir arbeiten kostenfrei und umweltfreundlich!

Wenn Sie sich in Ihrem Unternehmen von alten Geräten trennen müssen, Ihnen aber der Datenschutz dabei enorm wichtig ist, wären wir mit unserer kostenlosen Computer Entsorgung in Aalen genau der richtige Ansprechpartner für Sie. Wir arbeiten in der Tat kostenfrei, sofern wir die Geräte bei Ihnen im Erdgeschoss abholen. Wir nehmen Ihre alten Geräte mit und kümmern uns auch um die Datenlöschung. Dabei halten wir uns an den aktuellen Datenschutz und stellen Ihnen auch ein Zertifikat aus. Das ist aber noch lange nicht alles, was wir Ihnen zu bieten haben. Denn wir haben entschieden, für die Umwelt noch mehr zu tun. Für jedes 100. Gerät, welches wir bei unseren Kunden abholen, lassen wir einmal im Jahr Bäume pflanzen. Mehr Informationen dazu, finden Sie auf unserer Webseite.

Unsere IT und EDV Entsorgung in Aalen ist in ganz Deutschland unterwegs, somit muss niemand auf unseren Service verzichten. Da wir uns um das Recycling und die Wiederverwertung kümmern, dafür noch Geld bekommen, müssen Sie uns nicht bezahlen. Lernen Sie von daher einfach unseren guten Service kennen und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns. Sie müssen nicht länger die Geräte in Räumen oder Kellern stapeln. Sie können uns kontaktieren und wieder mehr Platz schaffen. Versuchen Sie es, Sie werden sicherlich wie andere Kunden ebenso, begeistert sein, wie schnell und unkompliziert wir agieren können. Wir sind immer für Sie da und bieten Ihnen einen zeitnahen Termin für die Abholung der Geräte an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-aalen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-aalen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Golden Rim Resources: Anhang zur Einberufung der Hauptversammlung Nur ein kleines Lächeln – Der Retro-Mix 2023 von Detlef Engel