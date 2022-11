Setzen Sie die umweltfreundliche Computer und IT Entsorgung Köln für sich ein

Sie wissen nicht, worauf Sie bei der IT und EDV Entsorgung achten müssen? Unser Unternehmen zeigt Ihnen dieses gerne auf, unser Service ist kostenfrei und umweltfreundlich.

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen alte Computer ausrangieren wollen und nicht wissen, wie, sollten Sie sich an unsere kostenlose Computer Entsorgung in Köln wenden. Dies hat natürlich gute Gründe. Wir bieten Ihnen die kostenfreie Abholung Ihrer Geräte, ebenso die Entsorgung der Gerätschaften, wie auch die Datenzerstörung für die Festplatten. Sie müssen uns dafür nur mitteilen, wie viele Geräte wir bei Ihnen abholen sollen, ob noch Festplatten zerstört werden müssen und wo genau die Geräte lagern, ob nun im Erdgeschoss, im Keller oder anderem. Wir können Ihnen unseren Service gratis anbieten, da wir recyceln und wiederherstellen und unsere Einnahmen daraus beziehen. Wenn Sie sich an uns wenden, denken Sie an die Nachhaltigkeit, die nun einmal für unsere Umwelt extrem wichtig ist.

Sie können unsere IT und EDV Entsorgung Köln in jeder Stadt in Deutschland für sich nutzen. Nehmen Sie Kontakt auf, senden Sie uns am besten Bilder von den Geräten, die wir bei Ihnen abholen sollen und schon erhalten Sie einen Termin. Bei uns können Sie sicher sein, dass wir schnell und zuverlässig arbeiten und bei der Datenzerstörung auch an den Datenschutz denken. Wir leisten sogar noch ein wenig mehr, denn auch wenn wir schon durch Recycling und Wiederverwertung viel für die Umwelt tun, geht es noch besser. Wir lassen für jedes 100. Gerät, welches wir bei unseren Kunden abholen, einen Baum pflanzen. Jedes Jahr im Oktober werden die Bäume gepflanzt, mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite. Wenn wir Sie neugierig machen konnten, freuen wir uns auf Ihren Auftrag!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silberschatz gefunden