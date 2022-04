Kostenfreie PC, Server, Monitor Entsorgung und Computer Recycling

Umweltfreundliche und kostenlose Entsorgung von Server, PC, Monitoren, Drucker und Zubehör

Wenn Sie ein Unternehmen oder eine Firma führen und derzeit planen, alle IT und EDV Geräte zu ersetzen, sollten Sie sich für die kostenfreie Computer, IT und EDV Entsorgung. Die Firma IT-Entsorgung Jakubowski bietet Computer Recycling und die Server, Drucker und Monitor Entsorgung in ganz Deutschland an und das sogar noch kostenlos. Es fallen weder Kosten für die Abholung, noch für die Entsorgung an. ist absolut kostenfrei. Die Abholung der Geräte ebenso, wie auch die umweltfreundliche Entsorgung. Und es geht sogar noch etwas besser. Sie zahlen noch nicht einmal dafür, dass sich der Experte Ihren Daten widmet und diese zerstört. Dies geschieht mechanisch nach DIN 66399 – H-3 – DSGVO konform. Endlich müssen Sie sich um alte EDV und IT Geräte keine Gedanken mehr machen und schon gar nicht um deren Daten. Vertrauen Sie dem Spezialisten, der mit Termin zu Ihnen in die Firma kommt und sofort aktiv wird. Auf Wunsch werden die Daten auch direkt in Ihrem Unternehmen zerstört, damit Sie sehen können, dass Sie es mit einem wahren Profi zu tun haben. Dieser Sonderservice ist jedoch kostenpflichtig. Sie können sich auf Ihr Business konzentrieren, während der IT Fachmann sich um Ihre alten Computer, Drucker, Monitore und Zubehör kümmert. Mehr dazu finden Sie auf der Webseite.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weitere internationale Auszeichnung für Natura Vitalis