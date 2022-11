Saturn Oil & Gas Inc. berichtet über die Finanz- und Betriebsergebnisse des 3. Quartals 2022, einschließlich vierteljährlichen Rekord-Cashflows pro Aktie

Calgary, Alberta – 8. November 2022 – Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 bekannt zu geben.

Das dritte Quartal 2022 ist die erste Berichtsperiode, die die ausgesprochen positiven Auswirkungen des am 6. Juli 2022 abgeschlossen Erwerbs von Viking hinsichtlich höherer Netbacks und zusätzlicher Produktion berücksichtigt, was zu einem Rekord-Cashflow des Unternehmens führte, erklärte John Jeffrey, der Chief Executive Officer von Saturn. Saturn ist dabei, das neu erworbene Projekt Viking mit 21 seiner jüngst gebohrten 27 Viking-Bohrlöcher aktiv zu erschließen, wobei der Fokus auf Leichtöl in den neuen Flächen liegt, und zwar mit einer Erfolgsquote von 100 %.

Höhepunkte des 3. Quartals 2022:

– Abschluss des Erwerbs von Viking für $ 240,1 Millionen nach Zwischenanpassungen für den Abschluss, finanziert durch Eigenkapitalfinanzierungen von $ 75,2 Millionen und eine Ausweitung unserer erstrangigen befristeten Darlehensfazilität um $ 200 Millionen;

– Durchschnittliche Rekordproduktion im dritten Quartal 2022 von 10.965 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d), ein Plus von 57 % im Vergleich mit 6.970 boe/d im dritten Quartal 2021;

– Rekordumsatz in dem Quartal bei Erdöl und Erdgas in Höhe von $ 105,7 Millionen, ein Zuwachs von 29 % gegenüber $ 82,2 Millionen im zweiten Quartal 2022 und eine Erhöhung um 124 % gegenüber $ 47,1 Millionen im dritten Quartal 2021;

– Rekordergebnis beim bereinigten EBITDA(1) in dem Quartal von $ 50,3 Millionen, ein Anstieg von 179 % gegenüber $ 18,0 Millionen im zweiten Quartal 2022;

– Operative Netbacks(1) im dritten Quartal 2022 von $ 67,78 pro boe im Vergleich mit $ 36,59 pro boe im dritten Quartal 2021 und $ 76,22 pro boe im zweiten Quartal 2022;

– Generierung eines bereinigten Mittelzuflusses(1) von $ 39,8 Millionen in dem zum 30. September 2022 abgeschlossen Quartal ($ 0,69 pro Aktie, unverwässert) im Vergleich mit $ 14,5 Millionen im 2. Quartal 2022 ($ 0,45 pro Aktie, unverwässert), ein Anstieg von 174 % (53 % pro Aktienaufstockung);

– Investition von $ 36,8 Millionen Erschließungskapital im dritten Quartal, Bohrung von 30 Bohrlöchern mit 100 % Working Interest; 23 in der Region Viking und 7 Frobisher-Bohrlöcher in der Region Oxbow (einschließlich 1 Entsorgungsbohrloch) und Anbohrung weiterer vier Bohrlöcher in Viking mit 100 % Working Interest vor Quartalsende.

Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

(in Tausend CAD, ausgenommen Beträge pro Aktie) 2022 2021 2022 2021

FINANZIELLE HÖHEPUNKTE

Erdöl- und Erdgasverkäufe 105.728 47.059 256.399 60.969

Cashflow aus (eingesetzt in) operativen Tätigkeiten 13.472 16.160 44.215 (14.318)

pro Aktie – bereinigt 0,23 0,64 1,13 (0,82)

– verwässert 0,23 0,54 1,11 (0,82)

Bereinigter Kapitalfluss(1) 39.756 13.923 66.833 16.265

pro Aktie – bereinigt 0,69 0,55 1,71 0,93

– verwässert 0,68 0,46 1,68 0,73

Nettoeinkommen (Verlust) 167.307 (23.307) 91.544 (54.433)

pro Aktie – bereinigt 2,89 (0,93) 2,34 (3,12)

– verwässert 2,87 (0,93) 2,30 (3,12)

Investitionskosten 36.991 4.445 53.430 4.647

Nettoverschuldung(1), Ende des Zeitraums 232.655 71.761 232,655 71.761

(1) Siehe Nicht GAAP-konforme und andere Finanzkennzahlen

Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

(in Tausend CAD, ausgenommen Beträge pro Aktie) 2022 2021 2022 2021

BETRIEBLICHE HÖHEPUNKTE

Durchschnittliche Produktionsvolumina

Rohöl (bbl./d) 10.163 6.413 7.914 2.819

NGLs (bbl./d) 363 278 328 115

Erdgas (Mcf/d) 2.634 1.673 2.197 700

Gesamt (boe/d) 10.965 6.970 8.608 3.051

% Öl und NGLs 96 % 96 % 96 % 96 %

Durchschnittlich erzielte Preise

Rohöl ($/bbl.) 110,90 78,37 116,19 77,78

NGLs ($/bbl.) 55,59 35,46 61,46 35,12

Erdgas ($/Mcf) 5,95 3,83 5,66 3,59

Verarbeitungsausgaben ($/boe) (1,25) (1,05) (1,50) (0,81)

Kombiniert ($/boe) 104,81 73,39 109,10 73,21

Betriebsvalorisierung ($/boe)

Erdöl- und Erdgasverkäufe 104,81 73,39 109,10 73,21

Lizenzgebühren (12,57) (10,68) (15,58) (10,26)

Netto-Betriebsausgaben(1) (23,86) (25,57) (25,77) (25,17)

Transportaufwendungen (0,60) (0,55) (0,69) (0,81)

Betriebsvalorisierung (1) 67,78 36,59 67,06 36,97

Realisierter Verlust aus Derivativen (17,18) (7,98) (29,28) (7,83)

Betriebsvalorisierung, netto nach Derivativen (1) 50,60 28,61 37,78 29,14

Ausstehende Stammaktien 59.839 25.145 59.839 25.145

Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien

Bereinigt 57.907 25.145 39.168 17.430

Verwässert 58.336 30.021 39.769 22.327

(1) Siehe Nicht GAAP-konforme und andere Finanzkennzahlen

Mitteilung an die Aktionäre

Mit dem Abschluss des Erwerbs von Viking am 6. Juli 2022 wurde das Geschäft von Saturn durch die Leichtöl produzierenden Aktiva mit hohem Cashflow im Kerngebiet von Viking im westlich-zentralen Saskatchewan gestärkt. Der Erwerb von Viking hatte folgende positive Effekte:

– Steigerung der Produktion um ungefähr 4.000 boe/d oder 55 % gegenüber den früheren Levels;

– Senkung der Gesamtbetriebskosten der Produktion pro boe;

– Reduzierung der Lizenzgebührensätze von Saturn; und

– Entsprechend höhere Netbacks pro boe und angepasste Mittelzuflüsse des Unternehmens.

Die positiven Auswirkungen des Erwerbs von Viking werden belegt durch den bereinigten Mittelzufluss(1) pro Aktie (unverwässert), eine Zunahme von 53 % auf $ 0,69 pro Aktie (unverwässert) für das zum 30. September 2022 abgeschlossene Quartal im Vergleich zum Vorquartal, dem zweiten Quartal 2022, trotz des Rückgangs des Benchmark-Ölpreises WTI von durchschnittlich USD 108,41 im zweiten Quartal 2022 auf USD 91,58 im dritten Quartal 2022.

Aktuelle Informationen zur Geschäftstätigkeit

Das dritte Quartal 2022 war die aktivste Bohrperiode in der Geschichte des Unternehmens. Saturn bohrte 29 horizontale Bohrlöcher für Leichtöl in den Kerngebieten Viking und Oxbow mit einer Erfolgsquote von 100 % und einem Working Interest von 100 %. Mit dem laufenden Betrieb eines Bohrgeräts in jedem Kerngebiet erzielt Saturn weiterhin sehr gute Ergebnisse aus den neu gebohrten Bohrlöchern und ist dabei, zu bohren, auszurüsten und die neue Produktion kosteneffizient anzuschließen. Saturn bleibt mit den erwarteten Produktionsraten für die neuen Bohrlöcher in der Region Oxbow auf Kurs und erzielte enormen Erfolg bei seiner Erschließung der Region Viking:

– Saturn hat im Jahr 2022 mittlerweile 12 Bohrlöcher in Viking gebohrt, die 30 Tage Produktion mit durchschnittlichen anfänglichen Raten von 43 % über den von Saturn erwarteten und zur Orientierung verwendeten Typkurven akkumulierten, wobei pro Standort ein Anstieg der Kapitalkosten von ca. 28 % über Plan verzeichnet wurde; und

– Bisher bohrte Saturn 18 Bohrlöcher in der Region Oxbow mit dem Ziel der Leichtöl-Formationen Frobisher und Tilston mit 30 Tagen Produktionsdaten, einschließlich der Bohrlöcher, die zu Beginn des Bohrprogramms bei Oxbow im vierten Quartal 2021 gebohrt wurden, wobei die Produktionsergebnisse und die Kapitalkosten mit den erwarteten Annahmen übereinstimmen.

In der folgenden Tabelle werden die durchschnittlichen anfänglichen Produktionsraten für 30 Tage (AP30) aus den zuletzt gebohrten Bohrlöchern mit mindestens 30 Tagen Produktionsdaten aktualisiert:

Anzahl der Durchschnittliche AP30 Erwartete Typkurve Effektiv gegenüber Gesamtkapital Kapitaleffizienz

Standorte pro erwartet

Standort

Neue horizontale 18 69,4 Barrel/d 69 Barrel/d – $ 18,5 Mio. $ 14.810 /Barrel/d

Bohrlöcher

Oxbow

Neue horizontale 12 97,3 Barrel/d 68 Barrel/d +43 % $ 17,7 Mio. $ 15.160 /Barrel/d

Bohrlöcher

Viking

Gesamt 30 80,6 Barrel/d $ 36,2 Mio. $ 14.970 /Barrel/d

Webcast für Investoren

Saturn wird am 9. November 2022 um 10:00 AM MT (12:00 Uhr mittags ET / 18 Uhr MEZ) einen Webcast veranstalten, um den Finanzbericht für das dritte Quartal zu erörtern und den Investoren ein Update zu geben. Die Teilnehmer können über saturnoil.com/invest/q3-2022-results-webcast, oder durch die Unternehmenswebseite www.saturnoil.com, am Live-Webcast teilnehmen. Eine Aufzeichnung des Webcast wird anschließend auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Südost-Saskatchewan und Westzentral-Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und am OTCQX unter dem Kürzel OILSF notiert.

Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens und die dazugehörige Management’s Discussion and Analysis (MD&A) für den sechsmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2022 sind auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com verfügbar. Kopien der Unterlagen können auf Anfrage auch kostenlos direkt beim Unternehmen angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass die Währungsangaben in diesem Dokument in kanadischen Dollar sind, sofern nicht anders angegeben.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7902

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Hinweise für den Leser

NICHT-GAAP-KONFORME UND ANDERE FINANZKENNZAHLEN

In dieser Pressemitteilung und in anderen Unterlagen, die das Unternehmen veröffentlicht, verwenden wir bestimmte Kennzahlen zur Analyse der finanziellen Leistung, der Finanzlage und des Cashflows. Diese nicht GAAP-konformen und andere Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Die nicht GAAP-konformen und andere Kennzahlen sollten nicht als aussagekräftiger angesehen werden als GAAP-konforme Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den IFRS ermittelt werden, wie z. B. der Jahresüberschuss (-fehlbetrag) und der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit als Indikatoren für unsere Leistung. Der ungeprüfte verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss des Unternehmens und die MD&A für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2022 sind auf der Website des Unternehmens unter www.saturnoil.com und in unserem SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar. Die Offenlegung im Abschnitt Nicht-GAAP-konforme und andere Finanzkennzahlen, einschließlich Non-GAAP-Finanzkennzahlen und -Quoten, Kapitalmanagementkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen in der MD&A, wird durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen.

Bei den folgenden Kennzahlen handelt es sich um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen: Investitionsausgaben, Investitionsausgaben netto A&D, freier Cashflow, Nettobetriebsausgaben, Betriebsnettogewinn und Betriebsnettogewinn nach Derivaten. Gegebenenfalls werden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen auf Basis eines Vielfachen, pro boe oder pro Aktie dargestellt, was zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen führt. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind keine standardisierten Finanzkennzahlen nach den IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Emittenten veröffentlicht werden. Siehe die Offenlegung im Abschnitt Non-GAAP Financial Measures and Ratios in unserer MD&A für die drei und neun Monate zum 30. September 2022, für eine Erläuterung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen und Verhältnisse, der Art und Weise, wie diese Kennzahlen und Verhältnisse nützliche Informationen für einen Investor liefern, sowie der zusätzlichen Zwecke, für die das Management diese Kennzahlen und Verhältnisse gegebenenfalls verwendet.

Die folgenden Kennzahlen werden von dem Unternehmen für das Kapitalmanagement verwendet: bereinigtes Betriebskapital, Nettoverschuldung, bereinigtes EBITDA und bereinigter Cashflow. Siehe die Offenlegung unter der Anmerkung Capital Management in unserem ungeprüften, verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss für die drei und neun Monate zum 30. September 2022, für eine Erläuterung der Zusammensetzung dieser Kennzahlen, wie diese Kennzahlen nützliche Informationen für einen Investor liefern, und die zusätzlichen Zwecke, für die das Management diese Kennzahlen gegebenenfalls verwendet.

Wo zutreffend, sind die in dieser Pressemitteilung verwendeten ergänzenden Finanzkennzahlen entweder eine Offenlegung pro Einheit einer entsprechenden GAAP-Kennzahl oder eine Komponente einer entsprechenden GAAP-Kennzahl, die im ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss dargestellt ist. Ergänzende Finanzkennzahlen, die pro Einheit ausgewiesen werden, werden berechnet, indem die gesamte GAAP-Kennzahl (oder deren Komponente) durch die entsprechende Einheit für den Zeitraum dividiert wird. Ergänzende Finanzkennzahlen, die auf der Basis von Komponenten einer entsprechenden GAAP-Kennzahl ausgewiesen werden, sind eine granulare Darstellung eines Jahresabschlusspostens und werden in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt.

INFORMATIONEN ÜBER BOE

Boe steht für Barrel Öläquivalent. Alle boe-Umrechnungen in dieser MD&A basieren auf der Umrechnung von Gas zu Öl im Verhältnis von 6.000 ft3 (Mcf) Erdgas zu einem Barrel (bbl) Öl. Boe könnten irreführend sein, vor allem wenn sie ohne Kontext verwendet werden. Das boe-Umwandlungsverhältnis von 1 boe zu 6 Mcf basiert auf einer Umrechnungsmethode der Energieäquivalenz, die in erster Linie am Brennerkopf anwendbar ist und keine Wertäquivalenz am Bohrlochkopf darstellt. Da das Wertverhältnis von Erdöl im Vergleich zu Erdgas auf Basis der aktuellen Preise erheblich vom Energieäquivalenzverhältnis von 1 bbl zu 6 Mcf abweicht, könnte die Verwendung eines Umrechnungsverhältnisses von 1 bbl zu 6 Mcf als Wertangabe irreführend sein.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten in der Regel Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, geplant, werden oder ähnliche Begriffe, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über einen Ausblick hindeuten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem die Bohrung von Erschließungsbohrlöchern, das Workover-Programm und die Aufrechterhaltung der Grundproduktion sowie der Geschäftsplan, das Kostenmodell und die Strategie des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: den Zeitplan und den Erfolg zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und Fertigstellungsaktivitäten, die Ergebnisse bestehender Bohrungen, die Ergebnisse neuer Bohrungen, die Verfügbarkeit und die Ergebnisse von Anlagen und Pipelines, die geologischen Eigenschaften der Konzessionsgebiete von Saturn, die Anwendung von behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen, die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen, die Kreditwürdigkeit von Industriepartnern und die Fähigkeit, Akquisitionen von Vermögenswerten zu finden und abzuschließen.

Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B., operative Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, die derzeitige COVID-19-Pandemie, Maßnahmen der OPEC- und OPEC+-Mitglieder, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Wetterbedingungen oder Betriebsunterbrechungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken werden im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr ausführlicher dargelegt.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Entwicklung dieser Informationen herangezogen wurden, die sich jedoch als falsch erweisen können. Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zusätzlich zu anderen Faktoren und Annahmen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, wurden Annahmen getroffen, die unter anderem der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der Aktienkonsolidierung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Alle hierin enthaltenen Dollar-Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.

