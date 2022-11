Auf unsere umweltfreundliche EDV Entsorgung Essen ist immer Verlass

Sie können bei der IT Entsorgung durchaus auch auf die Umwelt achten, dies nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und wird Ihnen vor allem von unserem Unternehmen auch kostenlos geboten.

Die heutigen Unternehmen haben es nicht einfach. Man muss auf den Datenschutz achten und auch die Umwelt darf nicht zu kurz kommen. Kunden entscheiden sich oft für Unternehmen, die beides beachten und den Kunden auch mitteilen, was sie dafür tun. Leider ist es so, dass viele Unternehmen bei der IT und EDV Entsorgung in Essen gar nicht mehr wissen, wie Sie alte Geräte aus dem Unternehmen entsorgen müssen, damit die Umwelt nicht leidet. Wenn es Ihnen auch so geht, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir bieten Ihnen die Entsorgung der Altgeräte und das sogar kostenfrei. Sie können dann Ihren Kunden mitteilen, dass Sie Altgeräte recyceln und wiederverwerten lassen. Denn das ist genau das, was wir Ihnen anbieten und das Gute daran ist, dass wir uns davon finanzieren können und Sie nichts zahlen müssen.

Und dazu lassen wir einmal im Jahr für jedes 100. abgeholtes Gerät einen Baum pflanzen. Dies passiert immer im Oktober. Besser geht es nicht. Wir lassen die Bäume auf unsere Kosten pflanzen, wobei aber jeder Kunden durch seine Geräte einen kleinen Beitrag leistet. Wenn Sie dies auch möchten, wenden Sie sich gerne an uns. Wir holen Ihre Altgeräte ab, entsorgen diese, löschen Daten datenschutzkonform und händigen Ihnen darüber auch noch ein Zertifikat aus. Sie sind somit immer auf der sicheren Seite und haben ein großes Problem bewältigt. Unsere kostenlose Computer Entsorgung in Essen ist gerne für alle Firmen in Deutschland da, nehmen Sie einfach zu uns Kontakt auf.

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

