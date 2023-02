Besondere Rohstoffe wie Seltene Erden oder Kali im Blick

Moderne Technologien brauchen Seltene Erden. Die Weltbevölkerung braucht Nahrung.

In der frostigen Umgebung von Spitzbergen hat der Saatguttresor seinen 15. Geburtstag gefeiert. Im Inneren eines Berges liegt diese Schatzkammer, gefüllt mit Samen von Obst- und Gemüsepflanzen sowie anderen Kultur- und Nutzpflanzen, gesichert und konserviert für die Zukunft. Die Samen von mehr als 6.000 Pflanzenarten sind für den Notfall tiefgefroren. Damit die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung im 21. Jahrhundert sichergestellt werden kann, wird weltweit Dünger wie das robust nachgefragte Kali verwendet. Im ersten Halbjahr 2022 sind die Kali-Preise enorm angestiegen, dann sorgten große Investitionen von Kali-Gesellschaften für mehr Angebot. Gleichzeitig führten Wirtschaftssanktionen gegen Russland und Weißrussland zu höheren Preisen und einer sinkenden Nachfrage. Längerfristig ist der Bedarf an Kali aber ungebrochen. Ein Top-Kali-Produktionsland ist Kanada. Auch in Afrika etwa gibt es Kalivorkommen.

Hier liegt das Banio Potash-Projekt von Millennial Potash, nämlich in Gabun. Historische Bohrungen haben bereits vielversprechende Kalivorkommen bestätigt.

Eine besondere Gruppe der Rohstoffe sind die Seltenen Erden. Sie sind in vielen Schlüsseltechnologien verbaut, beispielsweise in Bildschirmen, Elektromotoren oder Windkraftanlagen. Neodym etwa braucht man für Dauermagnete. Die größten Seltene Erden-Vorkommen befinden sich in China.

Neodym hat Green Shift Commodities in seinem Berlin-Projekt in Kolumbien. Daneben sind Nickel, Phosphat, Uran und Vanadium enthalten. Vanadium übrigens wird in der Stahlherstellung und meist für Legierungen verwendet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash.

