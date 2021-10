So nachhaltig sind Seltene Erden

Seltene Erden kommen Anlegern nicht gerade als erstes in den Sinn, wenn es um nachhaltige Investment-Möglichkeiten geht. Doch sie sind weitaus grüner als es zunächst den Anschein hat.

Seltene Erden für eine grüne Zukunft?

Zugegeben, der Abbau von Seltenen Erden gilt – gerade in Entwicklungsländern – nicht gerade als umweltfreundlich, meint der Limburger Experte für wertvolle Rohstoffe. Und auch die Recycling-Möglichkeiten bei den Metallen der Seltenen Erden sind begrenzt. Ist ein entsprechendes Investment also per se nichts für Anleger mit grünem Gewissen? Um Sie nicht auf die Folter zu spannen: Doch! Dass Technologiemetalle und Seltene Erden auch im umweltbewussten Portfolio sehr gut aufgehoben sind, hat vor allem zwei Gründe.

1.) Seltene Erden ebnen den Weg für grüne Technologien

Kaum eine andere Rohstoffklasse prägt unsere Zukunft (https://www.granvalora.de/4-gruende-fuer-technologiemetalle/) so sehr wie Seltene Erden. Sie sind für sämtliche Schlüsseltechnologien unverzichtbar – und spielen damit auch bei der Energiewende eine tragende Rolle. Solarmodule, Windkraftanlagen, Elektromobilität – ohne Technologiemetalle bliebe eine grüne Zukunft auf absehbare Zeit reine Fiktion. Aber auch auf anderen Gebieten kommt ihre Verwendung Umwelt und Klima zugute. In modernen Anwendungen trägt ihr Einsatz dazu bei

– weniger Energie zu verbrauchen,

– Umweltgifte zu vermeiden,

– andere Rohstoffe einzusparen und

– damit die Ökobilanz verschiedenster Produkte zu verbessern.

2.) Umweltbewusstsein steigt in Entwicklungsländern

Hinzu kommt: Auch in Entwicklungsländern steigen Umweltbewusstsein und Sensibilität für die Dringlichkeit der Klimakrise. Nachhaltige Verbesserungen der Förderbedingungen vor Ort werden dabei nicht nur in Folge politischen Drucks umgesetzt. Auch seriöse Händler nutzen verstärkt ihren Einfluss, um die Bedingungen vor Ort zu verbessern.

Gut zu wissen: Bei der Auswahl unserer Partner legen auch wir von GranValora Wert auf ein nachhaltiges Engagement.

Seltene Erden: Flexibles Investment im GranValora Sachwertdepot

Sie möchten in Seltene Erden investieren? Das GranValora Sachwertdepot gibt Ihnen die Möglichkeit dazu. Sei es als Einmalbetrag oder in Form flexibler Sparraten – und dank Lagerung im Zollfreilager sogar mehrwertsteuerfrei.

Da für die Geldanlage in Seltene Erden ein gewisses Grundlagenwissen erforderlich ist, lohnt sich die Lektüre des kostenfreien Praxisratgebers „Geldwerte – Sachwerte – Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte). Hier erfahren Sie unter anderem:

– welche Anlage-Spielregeln im Zusammenhang mit Seltenen Erden gelten,

– welche Rohstoffe aus der Gruppe der „Wahren Werte“ außerdem für Sie interessant sein könnten und

– inwiefern sich ein ebenfalls nachhaltig gestaltbares Gold-Investment für Sie lohnen könnte.

Zeichen (inkl. Leerzeichen): 2.840

Sie können diese Pressemitteilung, gerne auch in geänderter oder gekürzter Form verwenden. Für Interviews oder exklusive Artikel reicht eine kurze Mail, wir melden uns zeitnah.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

+49 (6431) 49589-80

+49 (6431) 49589-89

http://www.granvalora.de

mailto: limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Seit 2012 beweisen wir, dass sich hoher Kundennutzen, größtmögliche Flexibilität und faire Vergütungen für freie Berater nicht ausschließen müssen.

Pressekontakt:

GranValora GmbH & Co. KG

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Tel.: +49 (6431) 49589-80

http://www.granvalora.de

mailto: presse@granvalora.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

fon ..: +49 (6431) 49589-80

fax ..: +49 (6431) 49589-89

web ..: http://www.granvalora.de

email : limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Sachwerte wie Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Es bietet Anlegern die Möglichkeit, einfach und transparent in 15 unterschiedliche Sachwerte zu investieren. GranValora sieht sich als Partner, wenn es darum geht, das eigene Vermögen vor Kaufkraftverlust zu bewahren oder Zahlungsmittel für Krisenzeiten zu besitzen und damit selbst in negativen wirtschaftlichen Zeiten handlungsfähig zu bleiben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Für Interviews oder exklusive Artikel reicht eine kurze Mail, wir melden uns zeitnah.

Pressekontakt:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

fon ..: +49 (6431) 49589-80

web ..: http://www.granvalora.de

email : presse@granvalora.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

MPU und Alkohol am Steuer