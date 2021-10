Levitee Labs schließt Kreditfazilität über bis zu 12 Millionen CAD ab

Vancouver, BC, den 21. Oktober 2021 – Levitee Labs Inc. (CSE: LVT) (OTCMKTS: LVTTF) (FWB: 7H7) (das Unternehmen oder Levitee), ein ganzheitliches Wellnessunternehmen mit einem breit gefächerten Beteiligungsportfolio im Gesundheits- und Wellnessbereich, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Finanzierungsvereinbarung über bis zu 12 Mio. CAD für die weitere Unternehmensexpansion abgeschlossen hat.

Die besicherte Darlehensfazilität (das Darlehen) wurde von RiverFort Global Capital Ltd. (einem britischen Unternehmen) arrangiert und das Darlehen stammt von RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. (RiverFort oder der Kreditgeber). Das Unternehmen wird den Erlös aus dem Darlehen zur Unterstützung zukünftiger Akquisitionen mehrerer Vermögenswerte in den Bereichen Kliniken, Apotheken und psychische Gesundheit sowie für Betriebskapitalzwecke verwenden.

Pouya Farmand, CEO von Levitee, sagte: Wir sind dankbar für die Unterstützung, die wir von RiverFort erhalten. Wir glauben, dass diese Finanzierung nicht nur das Vertrauen in die geplante Akquisitionsstrategie widerspiegelt, sondern auch das akquisitionsorientierte Wachstumspotenzial von Levitee Labs nach Abschluss der Zukäufe. Wir sind entschlossen, unser wertsteigerndes Akquisitionsprogramm fortzusetzen und das zukünftige Wachstumspotenzial von Levitee um weitere Katalysatoren zu erweitern.

Gemäß den Bedingungen des Darlehens hat sich Levitee bereit erklärt, eine erste Tranche von 2,5 Millionen CAD (Tranche 1) in Anspruch zu nehmen, die am 20. Oktober 2023 (das Fälligkeitsdatum) fällig wird, wobei die Zinsen in Höhe von 10 Prozent p.a. des Vorauszahlungsbetrags der Tranche 1 von Levitee zu zahlen sind. Alle nachfolgenden Vorauszahlungen im Rahmen des Darlehens, die vollständig im Ermessen von Levitee liegen, unterliegen den von Levitee zahlbaren Zinsen in Höhe von 20 Prozent, anwendbar auf die Laufzeit zwischen dem Datum des jeweiligen Vorauszahlungsdatums und dem Fälligkeitsdatum. Der Abschluss von Tranche 1 und jeder weiteren Tranche des Darlehens wird der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen unter Beteiligung von Levitee und RiverFort unterliegen, einschließlich der endgültigen behördlichen Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

Das Darlehen bietet eine 25%ige Optionsscheindeckung für jede Vorauszahlung bzw. Inanspruchnahme, die als 25 Prozent des Nennbetrags der Tranche dividiert durch den Aktienkurs des Unternehmens zum Zeitpunkt der Anleihe bestimmt wird. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird zum Zeitpunkt der Vorauszahlung auf 150 Prozent des Aktienkurses des Unternehmens festgelegt, und die Optionsscheine verfallen drei Jahre nach dem Datum der Gewährung. Vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen für Tranche 1 wird Levitee 1.378.778 Optionsscheine (Optionsscheine) an RiverFort ausgeben, wobei jeder Optionsschein RiverFort zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) zu einem Preis von 0,68 CAD pro Aktie für eine Laufzeit von drei Jahren berechtigen wird.

Im Rahmen der Darlehensvereinbarung wird RiverFort die Option haben, bis zu 50 Prozent des Darlehensbetrags zu einem festen Umwandlungspreis in Höhe von 125 Prozent des Marktpreises der Aktien zum Zeitpunkt der entsprechenden Inanspruchnahme in Aktien umzuwandeln. Vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen für Tranche 1 liegt der feste Umwandlungspreis für Tranche 1 bei 0,544 CAD pro Aktie. Darüber hinaus kann RiverFort nach seiner Wahl einmal alle dreißig (30) Tage verlangen und fordern, dass die Verbindlichkeiten, die durch die auf das Darlehen anfallenden Zinsen entstehen, gemäß einem Privatplatzierungspreis in Höhe von 90 Prozent des letzten Schlusskurses der Aktien am Tag vor der Bekanntgabe der Aktienumwandlung umgewandelt werden.

Gytis Martinkus, CEO von RiverFort Global Capital Limited, sagte: Wir freuen uns, mit Levitee Labs als dessen Finanzierungspartner bei der Umsetzung seiner Strategie zusammenzuarbeiten, ein führendes ganzheitliches Wellnessunternehmen zu werden, das sich der Neudefinition traditioneller psychischer Gesundheits- und Suchtbehandlungen widmet. Die Strategie, die mir und meinem Team vom Board von Levitee Labs präsentiert wurde, zeugte von der klaren Absicht, das Kapital für Fusionen und Übernahmen einzusetzen und seine operativen Aktivitäten im medizinischen und Wellness-Bereich zu erweitern. Obwohl das Unternehmen erst im Juli dieses Jahres an der CSE gelistet wurde, zeigte unsere Due Diligence, dass Levitee Labs über ein klares und bewährtes Cashflow-starkes Modell verfügt, das mit zusätzlichem Arbeits- und Betriebskapital erweitert werden kann. Daher investieren wir vertrauensvoll in Levitee Labs und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

Levitee und RiverFort stehen in keinem Nahverhältnis und arbeiten unabhängig voneinander. Die Darlehensvereinbarung und alle Optionsscheine, die gemäß der Darlehensvereinbarung an RiverFort ausgegeben werden, werden gemäß den in National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) festgelegten Prospektbefreiungen ausgegeben, und alle Aktien, die nach der Umwandlung des Darlehens oder nach Ausübung der Optionsscheine ausgegeben werden, falls sie ausgegeben werden, werden auch gemäß den in NI 45-106 festgelegten Prospektbefreiungen ausgegeben und unterliegen den geltenden gesetzlichen Haltefristen gemäß National Instrument 45-102 – Resale of Securities.

Über RiverFort Global Capital

RiverFort Global Capital bietet umfassende und innovative Wachstumsfinanzierungslösungen für börsennotierte und private Unternehmen in einer Reihe von Sektoren. RiverFort verfügt über umfassende Branchenkenntnisse und Erfahrung und ist stolz darauf, eine Win-Win-Partnerschaft zwischen seinen alternativen Finanzierungsquellen, einschließlich Co-Investoren im Family Office, und Beteiligungsunternehmen, an die es glaubt, zu schaffen. RiverFort Global Capital Ltd. wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde, der Financial Conduct Authority, autorisiert und reguliert (766760).

Über Levitee Labs

Levitee etabliert sich als führendes Unternehmen im ganzheitlichen Wellness-Bereich. Im Rahmen der Durchführung eines M&A-Planes (Fusionen und Übernahmen), dessen Schwerpunkt auf der Zentralisierung von komplementären ganzheitlichen Wellnessaktiva liegt, ist Levitee bestrebt, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und Therapien in ein Modell der häuslichen Gesundheitsversorgung zu revolutionieren.

Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst Folgendes: Levitee Clinics, eine Gruppe von fünf Kliniken für Sucht- und Schmerzbehandlung in der kanadischen Provinz Alberta; Levitee Pharmacies, drei in Alberta ansässige Apotheken, die auf die Ausstellung von Rezepten für Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen spezialisiert haben; BlockMD, das erste Technologieunternehmen in Alberta, das die Zulassung der Provinz für elektronische Verschreibungen im Bereich der Suchtbehandlung erhalten hat; sowie Earth Circle Organics, ein Direktvertriebs- und Großhandelsunternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln und Superfood-Produkten, das drei Marken mit über 180 Artikeln anbietet.

Weitere Informationen über Levitee finden Sie auf der Website www.leviteelabs.com oder wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt:

media@leviteelabs.com

Investor und Unternehmenskommunikation:

ir@leviteelabs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen Levitee annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) auftreten werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Solche Informationen können Aussagen über Levitees Geschäftspläne und vorgeschlagene Produkte und die Vorteile von mit Pilzen angereicherten Produkten; die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Darlehen; das akquisitionsorientierte Wachstumspotenzial von Levitee nach Abschluss der Akquisitionen; die Erwartung, dass Levitee sein wertsteigerndes Akquisitionsprogramm weiter umsetzen wird, und den Beitrag eines solchen Programms zum zukünftigen Wachstumspotenzial von Levitee; den Abschluss von Tranche 1, einschließlich der Fähigkeit von Levitee, die Bedingungen für den Abschluss von Tranche 1 zu erfüllen; den Abschluss eventueller zukünftiger Tranchen im Rahmen des Darlehens, einschließlich der Fähigkeit von Levitee, die Bedingungen für den Abschluss zukünftiger Tranchen des Darlehens zu erfüllen; und das Ziel von Levitee, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und Therapien in ein Modell der häuslichen Gesundheitsversorgung zu revolutionieren, beinhalten, sind aber nicht auf diese beschränkt. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt bzw. Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Sätze zu erkennen, oder an Aussagen, die in der Zukunftsform formuliert sind oder andeuten, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten, erreicht werden oder zustande kommen können, könnten, würden, dürften oder werden (oder andere Abwandlungen des Vorstehenden. Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die von Levitee auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten und der Betriebspläne, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen wurden, sowie auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Ergebnisse des operativen Betriebs, des zukünftigen Kapitals (einschließlich des Betrags, der Art und der Quellen der Finanzierung) und der Ausgaben. Diese Annahmen können auch auf Informationen beruhen, die von externen Branchenanalysten und anderen Drittquellen stammen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Levitee zum Zeitpunkt solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den folgenden: Levitees begrenzte Geschichte des operativen Betriebs; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; negativer Cashflow aus der operativen Tätigkeit seit der Gründung; regulatorische Anforderungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; Versorgung mit Rohstoffen; Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Produkten; Markenbekanntheit; die Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln, zu vermarkten und zu produzieren; Abhängigkeit von bestimmten leitenden Managern in Schlüsselpositionen; Abhängigkeit von Dritten für die Herstellung und Verpackung; potenzielle Produkthaftungsansprüche und Produktrückrufe; und erheblicher Wettbewerb. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Levitee auf seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com genannt und aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Levitee übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

