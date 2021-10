Levitee Labs ernennt Dr. Mohammed Mosli zum Chief People Officer von Levitee Clinics und Levitee Pharmacies in der kanadischen Provinz Alberta

– Dr. Mosli kann über 10 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit Spezialisierung auf Suchtkrankheiten vorweisen und ist führender Innovator bei der Neuausrichtung von Gesundheitssystemen und der Verbesserung von Gleichheit im Gesundheitswesen

– In den vergangenen 5 Jahren fungierte Dr. Mosli als Medical Officer des größten provinzweiten, vollständig integrierten Gesundheitssystems Kanadas, das über 4 Millionen Patienten versorgt

Vancouver (British Columbia), den 14. Oktober 2021 – Levitee Labs Inc. (CSE: LVT, OTCPK: LVTTF, FWB: 7H7) (Levitee Labs oder das Unternehmen), ein ganzheitliches Wellnessunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an Gesundheits- und Wellnessaktiva, freut sich, die Ernennung von Mohammed H. Mosli, MD, FRCPC, ISAM, zum Chief People Officer (CPO) von Levitee Clinics und Levitee Pharmacies in der kanadischen Provinz Alberta bekannt zu geben.

In dieser Funktion wird Dr. Mosli die Umsetzung der Strategie und der Prozesse in Zusammenhang mit dem Aufbau und der Bindung eines außergewöhnlichen Teams von Fachleuten leiten und auf Menschen ausgerichtete Aktivitäten wie die Einstellung, die Ausbildung, die berufliche Entwicklung und das Leistungsmanagement von über 60 aktiven Mitarbeitern in Alberta optimieren, um sicherzustellen, dass diese Bestrebungen das kontinuierliche Wachstum von Levitee Clinics und Levitee Pharmacies in ganz Nordamerika unterstützen.

Dr. Mosli ist ein mehrsprachiger Arzt für öffentliches Gesundheitswesen und Präventivmedizin, der auf Suchtkrankheiten, die Verbesserung von Gesundheitsdienstleistungen, die Gesundheitsförderung, die öffentliche Umweltgesundheit und die Gesundheitspolitik spezialisiert ist. Im Laufe seiner Karriere war bzw. ist Dr. Mosli als Director, Pädagoge oder leitender Angestellter für eine Reihe von provinziellen, institutionellen und privaten Organisationen tätig. Er ist ein wertvolles ärztliches Mitglied des Teams für Opioid-Suchtmedizin (Opioid Addictions Medicine) von Levitee Clinics und Levitee Pharmacies in Alberta.

Dr. Mosli hat im Laufe seiner Karriere mit multidisziplinären Teams zusammengearbeitet, um anfälligen Bevölkerungsgruppen eine gezielte medizinische Versorgung zu bieten, einschließlich Opioid-Agonisten-Therapien, Alkoholsuchttherapien, Hepatitis-C-Behandlungen und vieles mehr, sagte Pouya Farmand, Chief Executive Officer von Levitee Labs. Er strahlt Führungsqualitäten aus und hat immer wieder bewiesen, dass er in der Lage ist, Teams zu organisieren und Einzelpersonen in großen Organisationen zu führen, um Ziele mit höchster Effizienz zu erreichen. Diese Qualitäten werden für uns von unschätzbarem Wert sein, während wir weiterhin Unternehmen aufkaufen und unsere operativen Aktivitäten auf das ganze Land ausweiten.

Ich setze mich seit jeher mit großem Engagement dafür ein, innovativ bei der Neuausrichtung von Gesundheitssystemen zu sein, die Gleichheit im Gesundheitswesen zu erhöhen und das Wohlbefinden der lokalen, nationalen und globalen Bevölkerung mit einem evidenzbasierten Ansatz zu schützen, sagte Dr. Mosli. Meine Ziele stimmen mit jenen von Levitee Labs völlig überein und ich freue mich darauf, in dieser Phase des schnellen Wachstums des Unternehmens eine Führungsrolle zu übernehmen.

Dr. Mosli besitzt ein FRCPC- (Fellow of the Royal College of Physicians of Canada)-Diplom von der University of Calgary in öffentlicher Gesundheit und Präventivmedizin (Public Health and Preventive Medicine). Sein Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery- (MBBS)-Diplom erlangte er im Bereich der Medizinische Wissenschaften (Medical Sciences) an der King Abdulaziz University in Saudi-Arabien.

Dr. Mosli verfügt über berufliche Zertifizierungen in zahlreichen Bereichen, einschließlich der International Society of Addictions Medicine, des Incident Command System (ICS) für das Gesundheitswesen sowie der Quality Improvement im Gesundheitswesen. Er besitzt bzw. besaß Lizenzen des College of Physicians and Surgeons of Alberta (CPSA) (2012 bis heute), ein Licentiate of the Medical Council of Canada (LMCC) (2014 bis heute), Saudi Commission for Health Specialties (SCHS) 2009 bis 2014 sowie Fellow of the Royal College of Physicians of Canada (FRCPC) (erteilt im Juni 2017).

Dr. Mosli beherrscht Englisch und Arabisch fließend in Wort und Schrift und hat über ein Dutzend von Experten begutachtete Publikationen verfasst und Präsentationen gehalten.

Über Levitee Labs

Levitee Labs etabliert sich als führendes Unternehmen im ganzheitlichen Wellness-Bereich. Im Rahmen der Durchführung eines M&A-Planes (Fusionen und Übernahmen), dessen Schwerpunkt auf der Zentralisierung von komplementären ganzheitlichen Wellnessaktiva liegt, ist Levitee Labs bestrebt, psychische Gesundheits- und Suchtbehandlungen durch die Integration von psychedelischen Arzneimitteln und Therapien in ein medizinisches Hauspflege-Modell zu revolutionieren.

Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst Folgendes: Levitee Clinics, eine Gruppe von fünf Kliniken für Sucht- und Schmerzbehandlung in der kanadischen Provinz Alberta; Block MD, das erste Technologieunternehmen in Alberta, das die Zulassung der Provinz für elektronische Verschreibungen im Bereich der Suchtbehandlung erhalten hat; Levitee Pharmacies, drei in Alberta ansässige Apotheken, die auf die Ausstellung von Rezepten für Patienten mit Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen und chronischen Schmerzen spezialisiert haben; sowie Earth Circle Organics, ein Direktvertriebs- und Großhandelsunternehmen von Nahrungsergänzungsmitteln und Superfood-Produkten (drei Marken mit über 180 Artikeln).

Für weitere Informationen über Levitee wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt:

media@leviteelabs.com

Investor und Unternehmenskommunikation:

ir@leviteelabs.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die nach den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen Levitee Labs annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) auftreten werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Solche Informationen können Aussagen über Levitee Labs‘ Geschäftspläne und vorgeschlagene Produkte sowie über die Vorteile von mit Pilzen angereicherten Produkten beinhalten, sind aber nicht darauf beschränkt. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Worten wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Sätze zu erkennen, oder Aussagen, die in der Zukunft formuliert sind oder angedeutet werden, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, “ dürften“ oder „werden“ (oder andere Abwandlungen des Vorstehenden), eintreten, erreicht werden oder zustande kommen. Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen, die von Levitee Labs auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten und der Betriebspläne, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen wurden, sowie auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Ergebnisse des operativen Betriebs, des zukünftigen Kapitals (einschließlich des Betrags, der Art und der Quellen der Finanzierung) und der Ausgaben. Diese Annahmen können auch auf Informationen beruhen, die von externen Branchenanalysten und anderen Drittquellen stammen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Levitee Labs zum Zeitpunkt solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit den folgenden: Levitee Labs‘ begrenzte Geschichte des operativen Betriebs; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; negativer Cashflow aus der operativen Tätigkeit seit der Gründung; regulatorische Anforderungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; Versorgung mit Rohstoffen; Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Produkten; Markenbekanntheit; die Fähigkeit, neue Produkte zu entwickeln, zu vermarkten und zu produzieren; Abhängigkeit von bestimmten leitenden Managern in Schlüsselpositionen; Abhängigkeit von Dritten für die Herstellung und Verpackung; potenzielle Produkthaftungsansprüche und Produktrückrufe; und erheblicher Wettbewerb. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Levitee Labs auf seinem SEDAR-Profil unter www.sedar.com genannt und aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die Leser werden gewarnt, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und Levitee Labs übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

