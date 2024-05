Warum ein Wartungsplaner so bedeutend ist – Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit

Wartung und Arbeitsschutz sind eng miteinander verbunden, insbesondere in industriellen Umgebungen oder Arbeitsplätzen, an denen potenzielle Gefahren für Mitarbeiter bestehen.

Durch eine ordnungsgemäße Wartung und regelmäßige Inspektionen von Maschinen, Anlagen und Betriebsmitteln können potenzielle Defekte frühzeitig erkannt und behoben wie auch Sicherheitsrisiken minimiert werden, bevor sie zu Unfällen führen.

Vorschriften zur Arbeitssicherheit

Neben diesen Aspekten gibt es zahlreiche gesetzliche Vorschriften und Normen, die eine wiederkehrende Wartung von Betriebsmitteln, Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen regeln. So sind beispielsweise das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zu nennen oder die Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaften (UVV) DGUV Vorschrift 3, die das regelmäßige Überprüfen elektrischer Anlagen und Geräte verlangt. Während die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) von Arbeitgebern fordert eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der regelmäßigen Wartung und Prüfung von Betriebsmitteln. Oder auch die Europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG), die Anforderungen für die Sicherheit von Maschinen regelt. Die Liste lässt sich beliebig weiter fortführen.

Wartungs-Software für den Arbeitsschutz

Eine umfassende Wartungsplanung mit einer Arbeitsschutzsoftware ist daher ein integraler Bestandteil eines effektiven Arbeitsschutzprogramms. Zudem können Wartungsversäumnisse für ein Unternehmen schnell teuer werden, insbesondere, wenn Prüf- oder Wartungsauflagen missachtet wurden. Es gilt den Überblick über Wartungs- und Prüfintervalle von Maschinen, Anlagen, Regalen, Leitern, Hubwagen, Staplern, Elektrogeräten etc. zu bewahren!

Mit der geeigneten Software können Unternehmen sämtlicher Branchen alle prüfungspflichtigen Gegenstände leicht erfassen und Prüfvorschriften und -zeiträume effizient verwalten.

So bietet beispielsweise die Arbeitssicherheitsoftware Wartungsplaner der Unternehmensberatung Hoppe eine Reihe von Funktionen, um Unternehmen bei der Planung, Durchführung und Dokumentation von Wartungsarbeiten effizient zu unterstützen.

Neben der Verwaltung von Anlagen, Maschinen und anderen Betriebsmitteln, einschließlich Informationen zu Standorten, Zuständigkeiten, Wartungsanforderungen und historischen Wartungsdaten ermöglicht die Software es Unternehmen intuitiv Wartungspläne zu erstellen, Wartungsintervalle festzulegen und Termine für Wartungsarbeiten zu planen. Zudem können Arbeitsaufträge für Wartungsarbeiten erstellt, an Mitarbeiter oder Teams zugewiesen und der Fortschritt der Arbeiten verfolgt werden. Der integrierte Kalender mit Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Wartungen, und Prüfungen fristgerecht durchgeführt werden und kein Termin mehr verpasst wird – erledigte und offene Berichte bleiben durch die grafische Darstellung umfangreicher Kennzahlen stets im Blick. So werden keine Wartungsarbeiten mehr vergessen und rechtzeitig durchgeführt.

Die Software kann ebenso auf Smartphones oder Tablets eingesetzt werden – damit ist es während Wartungsarbeiten einfach möglich Berichte, Prüfprotokolle, Checklisten, Notizen, Fotos oder Videos einzustellen. Alle Informationen werden zentral im System hinterlegt, was allen zuständigen Personen jederzeit Zugriff gewährleistet.

Technische Geräte unterliegen zahlreichen gesetzlichen Auflagen für Wartungen und Instandhaltungen. Die DIN EN ISO 9004 im QS-Element Produktion, Überwachung und Instandhaltung der Produktionseinrichtung sieht vor, dass zur Sicherstellung einer fortdauernden Prozesseignung ein Programm zur vorbeugenden Wartung der Produktionseinrichtung eingesetzt werden soll – der Wartungsplaner erfüllt diese Anforderungen und berücksichtigt die gesetzlichen Vorgaben.

Mit ihm lassen sich jedes Jahr wiederkehrende Prüftermine, die nächste Wartung wie auch Instandhaltungen und Reparaturen leicht planen, dokumentieren und so auch Prüfungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie durch Behörden erfolgreich und rechtssicher meistern.

Wartungsfehler und Folgen

„Fehler bei regelmäßigen Wartungsarbeiten können schwerwiegende Folgen haben, sowohl in Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz als auch auf die Betriebsleistung und den Qualitätsanspruch“, so der Unternehmensberater Ulrich Hoppe.

Zu den häufigsten Fehlern gehören unter anderem eine unzureichende Planung der Wartungsarbeiten, die zu ineffizienten Abläufen führt, wobei auch häufig wichtige Wartungsaufgaben übersehen oder vernachlässigt werden. Zudem kann fehlende Dokumentation über festgestellte Probleme und getroffene Maßnahmen insbesondere bei Nichtbeachten von Sicherheitsvorschriften zu Unfällen, Verletzungen und zu rechtlichen Problemen führen. Viele Geräte und Anlagen werden mit spezifischen Wartungsanweisungen und -empfehlungen des Herstellers geliefert, das Ignorieren dieser Anweisungen kann erhebliche Schäden verursachen und die Sicherheit der Mitarbeiter gefährden. Eine fehlende Priorisierung von kritischen Wartungsaufgaben kann möglicherweise Ausfälle und Betriebsunterbrechungen mit sich bringen, die verhindert werden können.

Diese und weitere Fehler lassen sich leicht vermeiden, denn eine regelmäßige Wartung verringert Ausfälle jeglicher Art, senkt Instandhaltungs- und Wartungskosten, reduziert den Arbeitsaufwand und optimiert Arbeitsprozesse kontinuierlich. Wartung ist ein bedeutender Faktor für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement – denn neben kostspieligen Ausfällen können Arbeitsunfälle signifikant reduziert und proaktiv vermieden werden, indem die Sicherheit an Arbeitsplätzen erheblich erhöht wird.

Mit dem Wartungsplaner der HOPPE Unternehmensberatung sind Unternehmen jeder Größe und Branche durch regelmäßige Updates immer auf dem neuesten Stand und auf der sicheren Seite. Im optionalen Wartungsplaner-Workshop gewinnt der Interessent neue Impulse für die direkte Umsetzung dieses Softwaretools mit den Anwendungs- und Optimierungsmöglichkeiten im Unternehmen.

Wartungsplaner Testversion

