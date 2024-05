MARAMORE stellt maritimes Tisch- und Bänke-Set Ostsee vor

Spaziergänge am Strand der Ostseeinsel Usedom dienen den Künstlern von MARAMORE als Inspiration für ihre beeindruckenden Tische mit maritimen Motiven. So auch bei ihrem aktuellen Projekt.

Vom River Table zu maritimen Strandtischen

Ein Fluss aus blauem Epoxidharz flankiert von zwei Holzbohlen. Fertig ist das Grundgerüst für die River Tables, deren Welle längst aus den USA auch nach Deutschland herüber geschwappt ist. Die Grundidee für diese Tische übernahmen auch die Künstler von MARAMORE, entwickelten diese aber konsequent weiter. So entstand eine Reihe mit beeindruckenden maritimen Strandtischen, die jetzt mit dem Tisch- und Bänke-Set Ostsee ergänzt wird. Neben einem Tisch besteht das Set aus vier großen und kleineren Sitzbänken mit maritimen Motiven sowie dazu passenden Wendekissen. Dass die Künstler aus Wandlitz bei Berlin dabei den vielleicht schönsten, auf jeden Fall aber längsten Strand Deutschlands mit karibischem Flair kombinieren, ist durchaus beabsichtigt.

Ein Strandspaziergang in leuchtenden Farben

„Wir haben versucht, die einzigartige Schönheit eines Spaziergangs an Usedoms Goldstrand einzufangen“, sagt Marina Kähne, Künstlerin und Mitgründerin von MARAMORE.

Und tatsächlich präsentieren sich die Motive, die mit Epoxidfarben auf Holz gemalt und gegossen werden, wie impressionistische Kunstwerke. Diese wollen nicht das Tatsächliche detailgetreu abbilden, sondern Wahrnehmung, Eindrücke und Atmosphäre mit leuchtenden Farben in einer neuen Weise wiedergeben. Hierfür setzen die Wandlitzer Künstler auf funkelnde Metallicfarben sowie edles Epoxidharz.

Goldener Strand, blaues Meer und weiße Wolken

„Sowohl für den Tisch als auch die Bänke haben wir Strandmotive gewählt. Sie zeigen Gradienten mit verschiedenen Blautönen, mehreren Wellenkämmen und goldfarbenen Stränden“, schwärmt Ralph Kähne, der ebenso wie seine Partnerin die Ostseeinsel Usedom ins Herz geschlossen hat und ergänzt: „Die Rückenlehnen haben wir als strahlend blauen Himmel mit zarten Schönwetterwolken gestaltet.“

Durch hochwertiges Epoxidharz und exklusive Metallic-Farben entstehen so faszinierende Effekte, mit denen die Schönheit eines Aufenthalts am Meer mit all seinen Nuancen eingefangen wird.

Edel, bequem und robust

Die Rückseiten von Tisch und Bänken wurden schwarz foliert. Sie sind so für die Verwendung im geschützten Außenbereich bestens geeignet, vertragen aber durchaus auch einen Regenschauer.

Tisch und Bänke ruhen auf edlen und stabilen, pulverbeschichteten Metallgestellen. Mit einer Länge von 160 cm und einer Breite von 80 cm und Sitzbänken in gleichen Formaten bietet das maritime Tisch- und Bänke-Set Ostsee Platz für acht Personen. Es eignet sich somit perfekt für Terrassen oder Wintergärten. Die dazu passenden Wendekissen zeigen auf der Vorderseite das Strand-Meer-Motiv, auf der Rückseite den leuchtend blauen Himmel mit zarten Wölkchen.

Mehr Informationen unter https://maramore.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MARAMORE

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

Deutschland

fon ..: +49 (0) 33397 60519

fax ..: + 49 (0) 33397 60529

web ..: https://maramore.de

email : info@maramore.de

MARAMORE ist eine kleine Manufaktur aus Wandlitz bei Berlin, die sich auf die Erstellung von maritimen Tischen und Bänken aus Epoxid und Holz spezialisiert hat.

Durch den Einsatz von edlem und robustem Epoxid-Kunstharz kombiniert mit Metallic-Farben gelingt es MARAMORE, faszinierende Effekte zu erzeugen. Ob exklusiver Esstisch, Couchtisch, Konferenztisch sowie Tische und Bänke für Balkon, Garten oder Terrasse: Alle Kunstwerke von MARAMORE sind Unikate, die individuell in Handarbeit gefertigt werden.

Darüber hinaus stellt MARAMORE auch maritime Wendetische her. Das heißt, sowohl Vorderseite als auch Rückseite sind mit einem Motiv aus Epoxidharz gestaltet. Dank stabiler Spider-Tischgestelle und starker Saugnäpfe können die Tischplatten wieder gelöst und beliebig gewendet werden.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: +49 (0) 33397 60519

email : info@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum ein Wartungsplaner so bedeutend ist – Arbeitsschutz & Arbeitssicherheit Faserlaser vs. CO2-Laser – Verschiedene Laser zum Beschriften von Metall im Vergleich