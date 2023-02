CONTI BÄNKE: Moderne Parkbank direkt vom Hersteller kaufen

1992 gegründet, feiert die CONTI Kunststoffprodukte GmbH 30-jähriges Firmenjubiläum. Das in Deutschland ansässige Unternehmen fertigt Stadtmobiliar. Seinen Fokus bilden Parkbänke für Städte, Gemeinden und Einrichtungen, sowie Privatpersonen. Das Angebot ergänzen Tische und Abfallbehälter.

CONTI vertreibt in ganz Europa – mit individuellen Anpassungen

CONTI Produkte bestehen aus wetterfesten Materialien wie Edelstahl, Kunststoff und Granit. In Materialwahl und Design sind diese auf Einsatzzweck, Einsatzort und Publikum abgestimmt. Beispielsweise gehören zum CONTI Sortiment Jugendbänke, die modernes Design mit einer besonders robusten Bauart kombinieren.

Interessierte Kunden können die Produkte anpassen lassen: Die Bänke lassen sich für Kindergärten oder Grundschulen beispielsweise farbenfroh gestalten. Auch ihre Sitzhöhe ist für kurze Kinderbeine anpassbar. Entscheiden sich Kunden für eine hohe und ergonomisch geformte Rückenlehne, ist die Bank perfekt als Sitzgelegenheit in Rehazentren oder Krankenhäusern geeignet. Weitere typische Anpassungen sind die Entscheidung für oder gegen eine Armlehne und die Wahl der Befestigungsart. Für Unternehmen, die sich repräsentatives Mobiliar für den Außenbereich ihres Standorts wünschen, fertigt CONTI Bänke in individuellen Designs.

CONTI vertreibt seine Parkbänke und das dazugehörige Mobiliar wie Tische und Abfallbehälter in ganz Europa. Interessierte Kunden können sich jederzeit beraten lassen. Auch, auf wessen Grundstück schon alte Bankgestelle vorhanden sind, kann sich an CONTI wenden: Das Unternehmen ersetzt verwitterte Holzbelattung durch umweltschonende Materialien.

CONTI Bänke sind witterungsbeständig und wartungsfrei

Parkbänke kommen an vielen Orten zum Einsatz: in Innenstädten auf Marktplätzen oder vor öffentlichen Gebäuden und Kultureinrichtungen, in Parks, Gärten oder Grünanlagen, in Freizeiteinrichtungen wie dem Freibad, aber auch auf Wanderwegen der Region. Diese Einsatzorte haben unterschiedliche Anforderungen an das Design der Bänke, die CONTI durch sein großes Produktsortiment erfüllt.

CONTI nutzt Materialien wie Kunststoff und Edelstahl, um das zu garantieren. Das macht die Parkbänke nicht nur robust gegenüber allen Wetterlagen, sondern auch bei starker oder unsachgemäßer Nutzung. Durch das widerstandsfähige Material müssen Besitzer ihre CONTI Parkbänke nicht warten lassen.

CONTI produziert umweltschonend

Langlebige Produkte müssen weniger häufig ersetzt werden. Dies mindert ihren ökologischen Fußabdruck, da alte Bänke nicht so häufig entsorgt und neue Produkte nicht so schnell produziert und transportiert werden müssen. Auch durch den Wegfall von Wartungsarbeiten spart das Unternehmen Energie und Anfahrtswege, die sonst die Umwelt belasten würden.

Mit der Wahl der verwendeten Materialien leistet CONTI ebenfalls einen Beitrag zum Umweltschutz: Kunststoff-Parkbänke etwa besitzen einen Kern aus Recycling-Kunststoff. Lediglich die Deckschicht besteht aus Neukunststoff, um die Langlebigkeit und Optik des Produkts zu garantieren.

Nach dem Einsatz der Bänke führt das Unternehmen die Materialien vollständig in den Werkstoffkreislauf zurück: Es zerkleinert die Bankprofile und verwendet diese als Ausgangsmaterial für neue Produkte. Andere Produktteile wie Stahlarmierungen, Edelstahl-Gestelle oder -Schrauben sowie Aluminium-Teile verwertet es über das Altmetall.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CONTI Kunststoffprodukte GmbH

Herr Markus Bosch

Boschstr. 3

73663 Berglen

Deutschland

fon ..: 0719557603

web ..: https://www.contiparkbanksysteme.de/

email : info@conti-baenke.de

CONTI ist Ihr Hersteller für hochwertiges Stadtmobiliar. Sie erhalten bei uns langlebige und wetterbeständige Produkte, die direkt bei uns in Berglen (Deutschland) hergestellt werden. Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, worauf es bei Park- und Gartenbänken ankommt und setzen auf den Einsatz robuster und wartungsfreier Materialien. Neben unserem vielfältigen Standardsortiment bieten wir Ihnen auch exklusive Sonderanfertigungen ganz nach Ihren Wünschen an. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen und entdecken Sie auf der Webseite unser umfangreiches Portfolio. Verschönern Sie mit CONTI Ihren Ort – dauerhaft und ohne Wartungsaufwand!

