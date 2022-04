Moderne Rollensysteme von Müller Fördertechnik

Müller Fördertechnik hat sich auf die Herstellung hochwertiger und wettbewerbsfähiger Fördertechnik spezialisiert und garantiert Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und perfekte Funktionalität.

Das Unternehmen beliefert seine Kunden mit hochwertigen Produkten „Made in Germany“, Sie kaufen die Produkte also direkt beim Hersteller. Auch individuelle Produktanfertigungen können nach Kundenwunsch durchgeführt werden.

Tragrollen und Abroller

Es werden Stahltragrollen in verschiedenen Längen und Stärken produziert, diese leichtgängigen Produkte werden zum Beispiel zur Unterstützung von Förderbändern verwendet. In dem Sortiment von Müller Fördertechnik finden interessierte Kunden auch Tragrollen aus schlagfestem Kunststoff mit Außengewinde für verschiedene Befestigungs- und Schaftlängen. Diese Produkte überzeugen durch ihr geringes Einbaugewicht und vor allem durch ihre Laufruhe. Bei den Aluminium-Rollenbahnen kann der Kunde die Einbauart und Wellenlänge nach eigenen Anforderungen wählen. In der modernen Fördertechnik spielen Tragrollen eine wesentliche Rolle beim Transport von Gütern innerhalb einer Anlage und schaffen oft übersehene Effizienzsteigerungen im täglichen Betrieb.

Darüber hinaus können Abroller aus unserem umfangreichen Produktsortiment ausgewählt werden.

Kabelabroller: Diese Abroller mit seitlich integrierten Lauflagern sind in drei Stufen verstellbar (modellabhängig), Gummifüße verhindern ein Verrutschen.

Tapetenabroller: Diese Marken können auf Leitern verwendet werden. Sie überzeugen durch ihr hochwertiges, robustes Design. Wir fertigen diese Tapetenabroller auf einem formstabilen 18mm CNC-Multiplexer mit kugelgelagerten Rollen. Auf Anfrage sind auch andere Größen erhältlich.

Tapeabroller/Folienabroller: Diese Abroller werden mit einem Meterzähler geliefert und versorgen Anwender bequem mit Folie oder Klebeband und bieten ihnen auch die Möglichkeit, diese Produkte zu schneiden.

Teppichabroller: Der Abroller mit kugelgelagerten Rollen eignet sich zum Aufrollen von Bodenbelägen unterschiedlicher Durchmessern.

Für Produkte von Müller Fördertechnik kann den Kunden auch einen Express-Service angeboten werden, damit diese nicht zu lange auf ihre Ware warten müssen. Unter folgendem Link finden Sie weitere Informationen zu den Produkten: https://mueller-foerdertechnik.de

