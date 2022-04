Fördertechnik von Mundor Rollen: Hochwertige Qualität direkt vom Hersteller

Für Kunden aus dem gewerblichen Bereich bietet Mundor Rollen fachgerechte und kostengünstige Lösungen an. Auf Wunsch ist eine Expresslieferung möglich.

Mundor Rollen: Qualität Made in Germany

Mundor Rollen ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Bergkamen, das über langjährige Erfahrungen bei der Herstellung von Tragrollen und Abrollern für die Fördertechnik verfügt. Alle Produkte zeichnen sich durch Qualität Made in Germany aus, da sie direkt im Werk in Bergkamen hergestellt werden. Kurze Wege sind auch bei der Auswahl der Zulieferer wichtig. So bleiben Arbeitsplätze erhalten. Umwelt und Klima werden geschont, da die Schadstoffemission beim Transport nur gering ist. Die Zahl der gewerblichen Kunden wächst ständig, denn die Qualität der Produkte hat sich bewährt.

Spezialist für die Herstellung von Metallerzeugnissen für die Fördertechnik

Mundor Rollen hat sich auf die Herstellung von Tragrollen und Abrollern für die Fördertechnik spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über hervorragende Kompetenzen in der Metallverarbeitung. Metall ist der wichtigste Werkstoff bei der Herstellung der Produkte. Tragrollen werden aus Aluminium, Stahl und aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Sie werden jedoch auch aus Kunststoff gefertigt. Die Tragrollen sind mit Innengewinde, Außengewinde sowie mit Federachse verfügbar. Abroller werden für verschiedene Zwecke hergestellt und verfügen teilweise über eine PVC-Beschichtung, um das abzurollende Material nicht zu beschädigen. Sie sind als Blechabroller, Teerpappenabroller, Teppichabroller, Tapetenabroller, Kabelabroller und Tapeabroller erhältlich. Teilweise sind sie mit einem Meterzähler ausgestattet.

Individuelle Produktanfertigungen nach Kundenwunsch

Mundor Rollen bietet auf Wunsch der Kunden individuelle Lösungen für die Fördertechnik an. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Mundor Rollen die passenden Tragrollen und Abroller. In jedem Fall können sich die Kunden auf eine preiswerte, kompetente sowie auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung verlassen. Über die Webseite https://mundor-metall.de ist die Kontaktaufnahme möglich. Im Online-Shop können Standardlösungen direkt bestellt werden.

Zuverlässige Lieferung bei Mundor Rollen

Zuverlässig und pünktlich werden die Tragrollen und Abroller von Mundor Rollen geliefert. Werden die Produkte für die Fördertechnik kurzfristig benötigt, kann eine Expresslieferung vereinbart werden. Die Lieferung erfolgt mit DPD. Unabhängig vom Gesamtbestellwert liegen die Versandkosten bei 7,90 Euro. Schnell und bequem ist die Bestellung online möglich.

