Beitel – Bauarten, Hersteller, Warenzeichen – Handwerkliches Geschichtsbuch

Ulrich Affolderbach beschreibt in „Beitel – Bauarten, Hersteller, Warenzeichen“ die Geschichte eines wichtigen Werkzeugs für Schreiner und Zimmermänner.

In diesem neuen Buch werden erstmals die Geschichte der Beitel und die vielen Hundert auf den Beiteln eingeschlagenen unterschiedlichen Warenzeichen dargestellt. Beitel findet man vor allem in Schreiner- oder Zimmermanns-Werkstätten und in vielen verschiedenen Ausführungen bei Holzbildhauern. Waren es im 18. und 19. Jahrhundert noch Hunderte von Handwerkern, die Beitel schmiedeten und anschließend bearbeiteten, so gibt es jetzt nicht einmal mehr eine Handvoll Herstellerfirmen in Deutschland. Viele Details über die Herstellung der Stechbeitel in Hammerwerken und Kotten rund um Remscheid und Schmalkalden sind unwiderruflich verloren, aber einiges hat der Autor noch erfahren und hier zusammengetragen. Alte Adressbücher wurden durchsucht und die Beitelschmiede tabellarisch wiedergegeben.

Die interessantesten Beitel aus der Sammlung von Ulrich Affolderbach finden die Leser ebenfalls in dem Buch „Beitel – Bauarten, Hersteller, Warenzeichen“. Anhand der Angaben können viele eigene Beitel einem Hersteller zugeordnet und das Herstellungsdatum in etwa bestimmt werden. Der Autor wurde 1951 in Wuppertal und studierte nach einer Elektromechaniker-Lehre Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Hochspannungstechnik. Als Diplomingenieur arbeitete er in der Entwicklung und im Arbeits-, Brand- und Umweltschutz. Im Jahr 2004 fielen ihm die vielen verschiedenen Warenzeichen auf den Beiteln auf. Seine umfangreiche Sammlung an Beiteln ist im Jahr 2020 an ein Werkzeugmuseum übergeben worden.

„Beitel – Bauarten, Hersteller, Warenzeichen“ von Ulrich Affolderbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27345-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

