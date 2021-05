ROYAL LEBEN – Praktische Übungen zum Bewältigen von Krisen und Stress

Korinna Heintze zeigt den Lesern in „ROYAL LEBEN“, wie sie ihr Leben bewusst nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten können.

Die Autorin, eine Expertin für die royale Lebenskunst, erzählt in ihrem neuen Buch in sieben Geschichten über die große Lebensthemen von Frauen. Damit zeigt sie, wie es möglich ist, aus der Asche einer schweren Krise, eines belastenden Verlustes und anderer Katastrophen hervorzutreten und ein ganz neues Leben anzufangen. Ihre Beispiele werfen Schlaglichter auf: das Ende der DDR und die herzergreifende Trennung von Freundinnen, die längst überfällige Trennung von einem narzisstischen und alkoholabhängigen Partner, den Tod eines Vaters und die Bestrebung der Gesellschaft, Trauer zu unterdrücken. Korinna Heintze schiebt mit ihrem Buch alles beiseite, was zwischen den Lesern und ihrem royalen Leben steht. Die so verstandene und in sieben Kapiteln ergründete royale Lebenskunst ist nichts, was Menschen mit einer regulären Thronfolge erreichen, sondern etwas, das schon immer ihr Geburtsrecht ist.

Das Buch „ROYAL LEBEN“ von Korinna Heintze öffnet den Lesern eine reichhaltige Schatzkiste an Checklisten, Übersichten, Selbsterforschungsbögen, Meditationen, Affirmationen, Infografiken und Af-FORM-ationen. Praktische und anregende Übungsanleitungen sowie Meditationen nehmen die Leser an die Hand und führen sie in das verheißene Land des eigenen royalen Lebens. Die Autorin ist systemisch-holistischer Coach. Sie lebt und arbeitet in Leipzig. Sie begleitet ihre Klienten auf dem Weg in ein bewusstes, kraftvolles und selbstbestimmtes Leben. Mit ihrem Buch möchte sie nun noch mehr Menschen erreichen, um ihnen zu zeigen, dass sie ihr Leben wirklich selbst bestimmen können.

„ROYAL LEBEN“ von Korinna Heintze ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-27076-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

