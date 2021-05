Tochter der Freiheit – Die Krycal-Saga Band 1 – Der Auftakt einer neuen, großen Fantasy-Saga

Dominic Spinner führt die Leser in „Tochter der Freiheit – Die Krycal-Saga Band 1“ in die fantastische Welt der Krycal-Saga ein.

Vier junge Frauen beginnen in diesem neuen Roman ihren Kampf für das Gute in einer Welt, in der kein Platz für sie ist. 20 Jahre sind vergangen, seit Wallor der Eroberer die Herrschaft über den Kontinent Krycal eingenommen hat. Dunkle Zeiten sind über die Königslande eingebrochen. Doch nicht alle Ecken des Landes stehen unter seinem Regime. Während junge Mädchen im ganzen Land ermordet werden und Elben vor der Verfolgung fliehen, begehren vier junge Frauen gegen ihr Schicksal auf: die Tochter eines Fürsten, die vor ihrer Hochzeit flieht, eine Gefangene, die im höchsten Turm der Hauptstadt ihre magischen Fähigkeiten entdeckt, eine Prinzessin, die gegen die Machenschaften ihres Onkels ankämpft. Und ein Bauernmädchen, das aus seiner Heimat fliehen muss, um sie alle vor dem Untergang zu retten.

Mit den Abenteuern dieser Frauen beginnt in „Tochter der Freiheit – Die Krycal-Saga Band 1“ von Dominic Spinner eine neue Fantasy-Saga, die schnell viele Fans finden wird. Der Autor hatte schon lange den Wunsch, diese Saga zu schreiben, doch es fehlten ihm einige Jahre lang der dazu notwendige innere Drang – 2019-2020 war es dann jedoch so weit und die Leser halten nun das gelungene Ergebnis in ihren Händen. Dominic Spinner (geboren 1991) schreibt bereits seit seiner Jugend Geschichten. Bücher waren schon immer ein wichtiger Teil seines Lebens. Seinen Beruf übt er im Online-Marketing aus, seine Berufung hat er nun neben der Fotografie im Schreiben gefunden.

„Tochter der Freiheit – Die Krycal-Saga Band 1" von Dominic Spinner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29413-4 zu bestellen.

