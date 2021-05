Ein Platz in der Kälte Deutschlands – Die Biografie einer Einwanderin

Dora Bonicelli blickt in „Ein Platz in der Kälte Deutschlands“ auf ihr bewegtes Leben zurück.

Dora Bonacelli hält in ihrem Buch die bewegende Geschichte ihres Lebens in Brasilien und ihren Neuanfang in Deutschland in Episoden fest, um den Lesern zu zeigen, dass die Widrigkeiten des Lebens überwunden werden können. Die Autorin hat versucht, jedes Kapitel in ihrem Buch so zu gestalten, dass es auch allein lesbar ist: Die Leser müssen also nicht von Anfang bis Ende lesen, sondern können einfach stöbern und die Kapitel auswählen, die ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt besonders interessant erscheinen. Die Autorin hatte ursprünglich den Titel „Ein Platz in der Sonne“ im Sinn, aber in Deutschland, mit einem Sommer, der viel kürzer ist als in ihrer Heimat, schien ein anderer Titel passender zu sein.

Das Buch „Ein Platz in der Kälte Deutschlands“ von Dora Bonacelli besticht vor allem durch seine sinnhafte Erzählweise, die mit Natürlichkeit und klarem Ausdruck das schildert, was die Autorin in ihrem Dasein beobachtet und gelernt hat, ob aus eigener gelebter Erfahrung oder aus Erzählungen von Freunden. Der Inhalt des Buchs ist abwechslungsreich, manchmal interessant, manchmal lustig und manchmal nachdenklich stimmend. Es heißt angeblich, dass jeder Mensch ein Kind, einen Baum und ein Buch hinterlassen sollte. Dora Bonacelli kommt dem Schreiben nun im fortgeschrittenen Alter nach und vermittelt mit ihrem Buch ihre Lebenserfahrungen.

„Ein Platz in der Kälte Deutschlands" von Dora Bonicelli ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24580-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

