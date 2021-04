ICH DOCH NICHT – Romanhafte Biografie über eine tapfere Frau, die sich aus einer Lebenskrise kämpft.

„ICH DOCH NICHT“ ist bereits der dritte Roman aus der Reihe „Being Julia Eiger-Strom“ von Claudia Gesang. Im aktuellen Buch muss sich Julia aus Arbeitslosigkeit, Depression und Burnout kämpfen.

Mit den Geschichten rund um ihre fiktive Heldin Julia verarbeitet die Autorin Claudia Gesang ihre eigene Lebensgeschichte. In ihrem aktuellen Buch beschreibt sie zunächst das eigentlich sorgenfreie Leben ihrer Heldin. Doch dann muss Julia von ihrem hohen Ross heruntersteigen, denn sie gerät unverschuldet in die Arbeitslosigkeit. Eigentlich kein schweres Einzelschicksal, doch Julia erleidet zunächst ein Burnout und dann eine schwere Depression. Dabei kann ihr so etwas doch nicht passieren!

Trotz des ernsten und aktuellen Themas gelingt es der Autorin mit Hilfe ihrer amüsanten Sprache, sich den Themen Arbeitslosigkeit, Depression und Burnout behutsam zu nähern. Im Roman beschreibt sie, wie Julia lernt, sich mit der neuen Situation zurechtzufinden und sich schließlich davon zu befreien.

Die Autorin Claudia Gesang wurde 1962 geboren und lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann in einer Kleinstadt in der Nähe von Wiesbaden. Bereits mit 12 Jahren startete sie ihre ersten Schreibversuche. Doch nach dem Abitur konzentrierte sie sich zunächst auf ihre Ausbildung zur Industriekauffrau und wurde Direktions- und Geschäftsleitungsassistentin. Später ließ sie sich zur Kosmetikerin ausbilden und führte einige Jahre ihr eigenes Wellness-Institut.

Schließlich zwang sie ein heftiges Burnout zur Aufgabe ihres Berufes, seit 2010 ist sie als Heilpraktikerin für Psychotherapie tätig. Nebenbei schreibt sie Bücher und ist als passionierte Chor- und Solosängerin in einem Kammerchor in Rheinhessen aktiv.

„ICH DOCH NICHT“ von Claudia Gesang ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03425-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

