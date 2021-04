Ostvorstellung – Eine romanhafte Biografie

Gerd W. Wähner erzählt den Lesern in „Ostvorstellung“ vom Leben und Erleben eines Kriegskindes.

Was in der Matinee, dem 1. Band der „Ostvorstellung“, frech, humorvoll und ironisch über den Protagonisten Winfried erzählt wird, ist Teil eines ungewöhnlichen Lebensweges, dessen Kindheit und Jugend, gewissermaßen die Vormittagsvorstellung eines langen Lebens. Die Leser nehmen in dieser romanhaften Biografie weiter an einem abwechslungsreichen Leben teil. Indem persönliche, teilweise sehr originelle Erlebnisse in den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext eingebettet und mit Fakten anreichert werden, entsteht ein bemerkenswertes Stück Zeitgeschichte – erzählt aus dem Blickwinkel eines Ostdeutschen.

Das kurzweilige Buch „Ostvorstellung“ von Gerd W. Wähner liefert den Lesern viel Lesefreude, Ahamomente und Zeitgeschichte in Einem. Der Autor wurde 1941 geboren und lebt in Berlin. Er ist als Fotograf und Sachbuchautor einem kleineren Interessentenkreis bereits bekannt. Beruflich brachte der Autor es auf dem zweiten Bildungsweg vom notorischen Schulschwänzer bis zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Ein Stück dieses Weges lässt er seinen Protagonisten diesem autobiografischen Roman nachverfolgen.

Überdies ist der Autor viel und gern in der Welt unterwegs, fotografiert, notiert seine Reiseerlebnisse und veröffentlicht sie, wie z.B. das via tredition veröffentlichte Buch „Die Volksrepublik KOREA – Ein skurriles Tagebuch“.

„Ostvorstellung“ von Gerd W. Wähner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22100-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Weltall Erde Mensch und Dialektik – Kritische Reflektionen