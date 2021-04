Fachkarrieren erfolgreich einführen: Entwicklung mit Expertise von der HR-Expertin

„Fachkarrieren erfolgreich einführen“ ist der Business-to-Business-Leitfaden von Regina Bergdolt. Als Expertin für HR-Projekte gibt sie gezielt Wissen für Human Resources-Verantwortliche weiter.

Fachkarrieren helfen, Mitarbeiterleistungen gezielt zu würdigen und Mitarbeiter langfristig zu binden. Doch der Nutzen geht noch weiter: nachweisliche Expertise stärkt auch die Wettbewerbsposition des Unternehmens. Führungskräfte profitieren von der Struktur der Fachkarriere, da sie ambitionierten Fachkräften eine Perspektive bieten und dabei auf eine klare Struktur zugreifen. Die Praxis zeigt: wer Fachkarrieren einführt, kann sich leicht verzetteln, wenn der Überblick fehlt.

Die Autorin richtet sich mit ihrem neuen Businessratgeber an alle HR-Verantwortlichen, die mehr über die Vorteile einer Fachkarriere wissen wollen. Denn gegenüber einer Führungslaufbahn stärkt diese die Mitarbeiterbindung und bringt auch Vorteile für die Organisation. Das Buch zeigt den Weg von grundsätzlichen Überlegungen bis zur Umsetzung mit praktischen Beispielen und einer Musterprojektplanung.

Zunächst verschafft Bergdolt in ihrem Buch einen Überblick und führt anschließend Schritt für Schritt von den ersten Überlegungen hin zur praktischen Umsetzung. Neben Know-how zu Karrierestufen und Anforderungen sowie Kompetenzen und verbundenen HR-Instrumenten ist im Ratgeber eine Musterprojektplanung mit konkreten Beispielen und Anleitungen inkludiert, so dass das Projekt Fachkarriere erfolgreich zum Abschluss geführt werden kann. Weitere Themenschwerpunkte des Fachbuches sind aktuelle Themen wie Digitalisierung und agiles Arbeiten mit der Fachkarriere, so dass auch agile Entwicklungspfade aufgezeigt werden.

Regina Bergdolt ist Profi für HR-Projekte und Führung und setzt unter anderem Fachkarrieren in Organisationen um. Zuvor arbeitete sie in europaweiten HR-Projekten und leitete die Personal- und Organisationsentwicklung einer Unternehmensgruppe. Neben der Digitalisierung im Bereich Human Resources gehört die agile Organisationsentwicklung zu ihrem Arbeitsschwerpunkt.

„Fachkarrieren erfolgreich einführen: Entwicklung mit Expertise“ von Regina Bergdolt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28683-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

