Fremde Schicksale, fernes Land – Romanhafte Biografie

Andreas O. Müller erlaubt den Lesern in „Fremde Schicksale, fernes Land“ einen Einblick in zwischenmenschliche Kontakte in Ausnahmesituationen.

Dr. med. Paul Wieland hat sich entschlossen, an einem humanitären Einsatz in Ruanda teilzunehmen, als die dortigen massakerartigen Kämpfe sich dem Ende nähern. Die zu erwartende Konfrontation mit Elend, Not und Grausamkeit verändert seine Einstellung zu Beruf und Partnerschaft grundlegend und führt ihn schließlich in eine persönliche Krise, deren Überwindung offen bleibt. Um den Lesern die Möglichkeit zu geben, zwischen den einzelnen, zum Teil beunruhigenden Episoden Abstand zu gewinnen, sind zahlreiche kleine Szenen aus seiner Heimat, dem Hegau, wie kleine Fenster eingestreut, durch die sie in eine heil anmutende Welt schauen können.

Die Leser folgen dem Protagonisten in „Fremde Schicksale, fernes Land“ von Andreas O. Müller auf seiner beeindruckenden und erschütternden Reise vom Anfang bis zum Ende. Die Handlung kommt fiktiv daher, aber greift einige wahre Ereignisse aus dem Jahr 1994 in Ruanda auf.

Bei tredition sind von dem Autor Andreas O. Müller bereits die Werke „Das 17. Instrument“ (eine Kurzgeschichten-Sammlung mit 50 Geschichten) und „Robert und Tina“ (ein etwas anderer Reise-Roman) erschienen.

„Fremde Schicksale, fernes Land" von Andreas O. Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22869-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

