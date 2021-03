Gedichte, die das Leben schreibt – Eine prosaische Biografie

Mit Hilfe seiner Lyrik blickt der Autor Arne Zweig in seinem neuen Buch „Die Gedichte meines Lebens“ auf die vergangenen Jahre zurück. Dabei kommen lustige aber auch tiefgründige Geschichten zutage.

Der Autor durchlebt in seinen Gedichten verschiedene Episoden aus seiner Vergangenheit erneut. Neben Gedichten hat Zweig für sein aktuelles Buch Briefe und Geschichten gesammelt, in denen er seine Gefühle und Eindrücke überraschend freizügig beschreibt. Dabei gelingt es dem Autor, facettenreiche Gefühle zu transportieren. So haben die Gedichte eher einen emotionalen, humorvollen und ironischen Ton, während die Geschichten meist nüchtern erzählt werden. Dagegen umrahmen die sehr persönlichen Briefe verschiedene Lebensabschnitte des Autors. Entstanden ist ein unterhaltsames Buch, welches seine Leser einerseits zum Nachdenken anregt und ihnen andererseits neue Sichtweisen auf das Leben zeigen kann.

Der Autor wurde in Sachsen-Anhalt geboren. Neben dem Schreiben gehören das Lesen, die Musik sowie Gesellschaftsspiele zu seinen bevorzugten Freizeitaktivitäten. Zudem ist Arne Zweig ein passionierter Sportler, wobei zu seinen Disziplinen Tanzen, Radfahren und Wandern zählen. Sein aktuelles Buch ist zugleich sein erstes.

„Gedichte, die das Leben schreibt" von Arne Zweig ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14764-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

