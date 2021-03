Sieben Wege zum kreativen Älterwerden 1 – Die Bilder der Seele sprechen lassen

Im ersten Band seiner Ratgeberreihe „Sieben Wege zum kreativen Älterwerden 1“ beschäftigt sich der Autor Norbert Wickbold mit der Entwicklung der menschlichen Seele im Laufe der Jahre.

Jeder Mensch hat innere Bilder in seiner Seele, seien es Vorbilder oder Feindbilder. Dabei ist es nur menschlich, dass man durch Ängste und Abneigungen mit aller Macht versucht, ungeliebte Seelenanteile in Schach zu halten. Im Laufe der Jahre fehlt allerdings häufig die Kraft, sie weiter zu verdrängen. Und das ist auch gut so! In seinem neuen Ratgeber erläutert der Autor Norbert Wickbold sehr anschaulich, wie es dann gelingt, sich wieder mit diesen verlorenen Seelenanteilen zu verbinden und in das eigene Selbst zu integrieren. Als Unterstützung dient in diesem Zusammenhang die Arbeit mit inneren Bildern. Mit praktischen Tipps begleitet der Autor seine Leser mit dem Ziel, die Krise des Alters zum Reifungsprozess werden zu lassen.

Der Autor Norbert Wickbold stammt aus Bremen und arbeitet seit dem Abschluss seines Kunsttherapiestudiums am Bodensee. Dort ist er Dozent für künstlerische und literarische Kurse. Gemeinsam mit seiner Frau hat er das Projekt Heilkunst und Farbenpracht ins Leben gerufen. Neben Ratgebern gehören bereits Romane und Gedichtsammlungen zu den Veröffentlichungen von Wickbold.

„Sieben Wege zum kreativen Älterwerden 1" von Norbert Wickbold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21315-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

