Gesichter der Seele – Aufbauende Kurzgeschichten für zwischendurch

Dr. Georg Rupp schreibt in „Gesichter der Seele“ über Hoffen und Scheitern, über Liebe und Glück – und die menschliche Seele.

Dieser neue Sammelband liefert den Lesern 26 anregende Geschichten, die von einem Therapeuten erzählt werden. Der Psychologe Georg Rupp schreibt über das menschliche Hoffen und Scheitern, über Liebe und Glück – und die menschliche Seele. Der Band beinhaltet aufbauende Kurzgeschichten für zwischendurch und die Momente, in denen man einfach ein wenig Motivation oder Aufmunterung gebrauchen kann. Durch seine Erfahrung als Therapeut weiß der Autor, auf was es dabei ankommt und wie man mit Geschichten die menschliche Seele erreichen kann. Die Geschichten eignen sich für ein verregnetes Wochenende oder auch für die Bank am See. Die Inhalte, die vermittelt werden, sind fachlich fundiert, aber trotzdem locker-leicht zu lesen.

Das Buch „Gesichter der Seele“ von Dr. Georg Rupp steckt voller heilsamer Geschichten von einem Fährmann der Seele. Der Psychologe Georg Rupp ist Psychotherapeut aus Leidenschaft. Seit über 45 Jahren begleitet er Menschen durch ihre Krisen- und Aufbruchzeiten und hat in dieser Zeit viel Inspiration für Geschichten gesammelt. In seiner Buchreihe „Gesichter der Seele“ verbindet er lebensnahe Themen mit der Leichtigkeit rheinischen Humors. Band 2 der aufmunternden Reihe ist auch bereits via tredition erschienen und bestellbar (ISBN 978-3-347-19956-9).

„Gesichter der Seele" von Dr. Georg Rupp ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19648-3 zu bestellen.

