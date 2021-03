Ein Gruß an Fortuna – Schöne Gedichte & Balladen

Elena Jedaite bedichtet in „Ein Gruß an Fortuna“ das Leben, die Liebe, aber auch Fabelwesen, Pechsträhnen und Sternstunden.

Die Verse in dieser neuen Gedichte-Sammlung erlauben den Lesern einen Blick hinter die Kulissen und nehmen sie auf einen Ausflug hinter die Nebelwand mit. Die Gedichte sind zugleich ein bewegendes Plädoyer für die kleinen Dinge, die das Leben lebens- und liebenswert machen. Die Gedichte pendeln zwischen der Mühsal der Realität und dem Himmel hinter dem Nebelschleier auf der Suche nach dem rätselhaften Regelwerk, das Himmel und Erde zusammenhält. Das Buch liefert den Lesern Gedichte, Balladen und episches Narrativ in Versen über Liebe, Schicksal, die ewige Frage nach dem alles krönenden Sinn und die Hoffnung, auf der Entdeckungsreise die verborgene Sprungfeder aufzuspüren, die einen hoch genug hinauskatapultiert und einem die Fähigkeit verleiht, souverän über den Dingen zu stehen.

Die Gedichte und Balladen in der Sammlung „Ein Gruß an Fortuna“ von Elena Jedaite sind elegisch, heiter, mal komisch, mal tragisch und zwischendurch tragikomisch, wenn das Weltbild nach einem Erdrutsch in den Fugen knirscht und auseinander zu fallen droht und dabei einen gewaltigen Riss hinterlässt. Die Autorin war nach ihrem Philologiestudium mehrere Jahre als Dolmetscherin, Reiseführerin und Sprachlehrerin tätig. Sie arbeitet zurzeit als freiberufliche Dozentin an Sprachschulen in Nürnberg und Fürth.

„Ein Gruß an Fortuna“ ist ihr zweiter Gedichtband nach „Niemandsland“ und ihren beiden Romanen „Pigmalion Blue“ und „Das Haus der Fiktionen“.

„Ein Gruß an Fortuna“ von Elena Jedaite ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24339-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Potenzial und Weisheit kollektiver Intelligenz – Professionelles Sachbuch rund um Change Management Gesichter der Seele – Aufbauende Kurzgeschichten für zwischendurch