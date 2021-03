ARBEITSBUCH einfachSCHLANK 1.03 – Anleitung zum dauerhaften Abnehmen

Andrea & Eric Juergensen stellen den Lesern in „ARBEITSBUCH einfachSCHLANK 1.03“ die CAFEMTRA® Methode, eine etwas andere Art des Abnehmens, vor.

Dieses neue Arbeitsbuch ist die maßgeschneiderte Ergänzung und konsequente Fortführung des Gedankens zu dem CAFEMTRA® Rezeptebuch EinfachSCHLANK. Für Menschen, die ihre Gewichtsreduktion optimal planen möchten, ist die vorliegende Protokoll- und Formularsammlung die maßgeschneiderte Unterstützung. Die Wochen des Abnehmens sollten nach Überzeugung der Autoren täglich so genau wie möglich protokolliert werden. Auf diesem Weg entstehen bereits nach wenigen Tagen aussagekräftige, erkenntnisreiche Listen. Die Abnehm-Coaches Andrea und Eric Juergensen halten regelmäßig Webinare zum Thema „Gesunde Ernährung“ ab und betreiben neben Fitness-Studios auch Foodtrucks. Das von ihnen entwickelte CAFEMTRA® – Prinzip verfolgt auf dem ersten Blick einen eigenwilligen Ansatz.

Die Leser lernen in „ARBEITSBUCH einfachSCHLANK 1.03“ von Andrea & Eric Juergensen , dass das CAFEMTRA® – Prinzip sich auf die tägliche Erfassung einzelner Essenszeiten fokussiert. Entgegen herkömmlicher Diät-Planung wird nicht das Ergebnis am Ende des Tages vordergründig bewertet, sondern man konzentriert sich isoliert auf früh, mittags und abends. Die Konzeption der Formulare ist genau auf diesen Zweck hin entwickelt. Das erfolgreiche CAFEMTRA®- Prinzip schaut 12 Wochen lang auf einzelne Mahlzeiten – so macht das Abnehmen mit einfachSCHLANK Rezepten großen Spaß und motiviert durchzuhalten.

„ARBEITSBUCH einfachSCHLANK 1.03“ von Andrea & Eric Juergensen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21113-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Gesichter der Seele – Aufbauende Kurzgeschichten für zwischendurch