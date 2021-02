EinfachSCHLANK 1.07 – Rezepte für eine unterkalorische Ernährungsumstellung ohne Hungern

Andrea & Eric Juergensen erklären in „EinfachSCHLANK 1.07“ das Abnehmen mit dem Cafemtra-Prinzip.

Wer abnehmen will, der muss pro Tag einfach mehr Kalorien verbrennen, als er zu sich nimmt. Das hört sich einfach genug an, aber ist leichter gesagt als getan – und viele Menschen haben Probleme mit dem Abnehmen und Einhalten einer Diät. Viele denken, dass das Abnehmen mit Hungern verbunden ist, aber dem muss nicht so sein, wie dieses neue Buch beweist. Die Fitnessstudio-Betreiber Andrea und Eric Juergensen zeigen den Lesern leicht verständlich, wie das geht. Sie konzipieren seit vielen Jahren Abnehmprogramme und Ernährungspläne. Diese neue Rezeptesammlung und deren Zubereitungstipps sollen der abnehmwilligen Person den kulinarischen Alltag bunt und abwechslungsreich gestalten. Das Buch beinhaltet einen Plan für 12 Wochen. Der Ernährungsplan punktet mit einer vielfältigen Lebensmittelauswahl und bietet für die drei täglichen Hauptmahlzeiten so manchen Gaumenschmaus.

Die Rezepte für eine unterkalorische Ernährungsumstellung in dem Buch „EinfachSCHLANK 1.07“ von Andrea & Eric Juergensen zeigen, dass Abnehmen weder langweilig und einseitig noch eine Quälerei sein muss. So manches der Gerichte, die in diesem Buch vorgestellt werden, werden den Lesern auch nach dem Erreichen des Zielgewichts noch schmecken und immer wieder auf dem Mahlzeitenplan stehen. Viele farbige Fotos zeigen den Lesern, wie die Gerichte am Ende aussehen und machen Lust aufs Kochen. Die Rezepte in dem Buch eignen sich nicht für Vegetarier und Veganer.

„EinfachSCHLANK 1.07“ von Andrea & Eric Juergensen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20481-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ich sehe Schatten – Spannender Roman aus der Zeit der Weimarer Republik Seltene Erden, Technologiemetalle, Strategische Metalle, Gewürzmetalle und Co: Das steckt hinter den Begriffen