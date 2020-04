Gesundheit bedeutet Freiheit – Eine optimale Ernährung steht für fundamentale Gesundheit und Freiheit

Die Leser erhalten von Marcel Pretzel wertvolle Informationen über positive Umstellungen für ein gesünderes Leben.

Das neue Buch von Marcel Pretzel beschreibt, wie Erkrankungen aller Art durch falsche Ernährungsgewohnheiten, aber auch durch ein ungesunden Lebensstil, die Bewegungsfreiheiten eines jeden Individiums leicht bis stark einschränken können. Seine Ausarbeitung soll mit denen zusammengetragenden wissenschaftlichen Informationen aufzeigen, wie eine optimale Gesundheit bis ins hohe Alter funktionieren kann. Für die bestmögliche Gesundheit braucht es natürlich einige Maßnahmen, die in diesem Buch allgemein aufgezeigt werden. Die Gesundheit fängt von klein auf mit der richtigen Ernährung an. In diesem Buch geht es darum, Menschen so leicht wie es geht für gesunde Ernährung zu sensibilisieren und somit auch gedanklich da abzuholen, wie theoretisches Wissen in praktisches Handeln umgesetzt werden kann.

Dazu schreibt der Autor auch über sein eigenes Erkrankungsbild als Multiple Sclerose Betroffener und welche persönlichen Erfolge er bis heute ohne Medikamente durch u.a. eine sorgsame gesunde Ernährungsweise zu verzeichnen hat. Gesunde Ernährung auf hohem Niveau zu gestalten, ohne das es letztendlich zu krankhaften Tendenzen ausartet, dass kann schon mal den einen oder anderen überfordern.

Die zusammengefassten Infos in dem Ratgeber „Gesundheit bedeutet Freiheit“ von Marcel Pretzel sind leicht verständlich und sollen den Lesern gesund durch den eigenen Alltag helfen. Das Buch wurde nicht auf der Grundlage des aktuellen Coronaproblems geschrieben. Die Ausarbeitung wurde schon im November letzten Jahres begonnen und Stück für Stück neben dem Studium des Autors ausgearbeitet. Doch natürlich sind Informationen über das Verbessern der eigenen Gesundheit gerade jetzt sehr hilfreich für Menschen, auch wenn der Autor die momentane Situation nicht vorher sehen konnte.

„Gesundheit bedeutet Freiheit“ von Marcel Pretzel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03044-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

