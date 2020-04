Ein erfülltes Leben ist möglich – Ratgeber für depressive Menschen und deren Angehörige

Margot Wicharz blickt auf ihr Leben zurück und macht Lesern mit Depression Mut auf Besserung.

Die Autorin dieses Buchs hat in ihrem Leben viele Depressionen durchlitten, die erste schon als junge Frau. Es sind mittlerweile viele Jahre mit Höhen und Tiefen vergangen. Oft befand sich Margot Wicharz sehr dicht am Abgrund und Gedanken, ihr Leben zu beenden, waren ihr nicht fremd. Heute verspürt sie dagegen eine tiefe Dankbarkeit, dass sie diesem dunklen Wunsch widerstehen konnte, denn Lebensmut und Lebensfreude kamen immer zurück und das Leben wurde wieder wunderschön. Im Alter von 46 Jahren durchkreuzte eine Krebserkrankung ihre Lebenspläne. Die Autorin begann danach, ernsthaft über ihr Leben nachzudenken und nahm endlich psychologische Hilfe an. Das liegt nun fast 20 Jahre zurück und war der Anfang eines Heilungsprozesses. In ihrem Buch lässt die Autorin die Leser an diesen Jahren teilhaben.

Das Buch „Ein erfülltes Leben ist möglich“ von Margot Wicharz ist ein persönlicher Ratgeber für depressive Menschen und deren Angehörige mit einem autobiografischen Element. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Teil 1 beinhaltet Briefe an Elisabeth während der Psychotherapie. In Teil 2 lernen die Leser mehr über die Früchte aus der Therapie und den folgenden Jahren. Das bewegende Buch richtet sich an alle, die selbst unter Depression leiden oder lernen möchten, wie sie einem geliebten Menschen mit Depression zur Seite stehen können.

„Ein erfülltes Leben ist möglich“ von Margot Wicharz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03691-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

