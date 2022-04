Mundor Rollen bewegen Produkte vom Hersteller bis zum Endverbraucher

Abroller und Tragrollen, wie sie insbesondere für Bleche, Kabel, Tapes, Tapeten und Teppiche genutzt werden, zählen zur Kernkompetenz des Unternehmens.

Aufgrund jahrelanger Erfahrungen wird hier ganz individuell auf die verschiedensten Kundenwünsche eingegangen.

Fördertechnik Produkte – Made in Germany – der Marke Mundor überzeugen

Die Mitarbeiter des Unternehmens verfügen über die fachliche Qualifikation, um die hier produzierten Tragrollen und Abroller genau für jeden Kundenwunsch anzufertigen. In Längen bis 10 m findet der Abnehmer sein gewünschtes Produkt aus rostfreiem Stahl, Kunststoff oder Aluminium.

Blech- und Kabelhersteller sowie deren Vertriebe werden an dieser Stelle ebenso erfolgreich beraten und ausgestattet wie Tape-, Teppich- und Tapetenproduzenten. Groß- und Einzelhändler zum Weiterverkauf ihrer Produkte an den Endverbraucher erhalten geräuscharme und leichtlaufende Mundor Rollen in überzeugend großer Auswahl. Wo das hochwertige Standardprodukt noch nicht endgültig zielführend ist, werden Alternativen gesucht und angeboten. Die Zufriedenheit der immer weiter wachsenden Kundschaft ist die Bestätigung der Firmenphilosophie.

Leicht- und Schwergewichte in der Fördertechnik sind gewollte Herausforderungen

Die moderne Produktionsstätte mit angegliederter LKW-Auslieferung ist Garant für zügige Auftragserledigung. Expresslieferungen gehören zu einem zuverlässigen Service, der jederzeit auf die Probe zu stellen ist. Mundor Abroller und Tragrollen in ihren unterschiedlichsten Abmessungen und Ausführungen erleichtern dem gewerblichen Kunden die Weitergabe seiner Produkte.

Durch das stetige Wachstum der zufriedenen Kundschaft entstehen bei Mundor Rollen immer neue Arbeitsplätze, für die qualifizierte Mitarbeiter gesucht und gefunden werden. Das Prädikat – Made in Germany – erhalten hier nur Konstruktionen aus hochwertigen Materialien, welche durch ausgebildete Facharbeiter entstehen.

In zentraler Lage mit guter Verkehrsanbindung entstehen Lösungen

Nicht weit entfernt der Ruhrgebietsstadt Dortmund hat sich Mundor Rollen in Bergkamen niedergelassen. Mit schneller Erreichbarkeit des Kamener Kreuzes und des Dattel-Hamm-Kanales ist ist es für das Unternehmen problemlos möglich, georderte Aufträge schnellstmöglich auszuliefern. Telefonisch (02307/2418715) und selbstverständlich auch persönlich stehen hier von Montag bis Freitag zwischen 9.00 und 17.00 Uhr jederzeit kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Für die kleine Speziallieferung bis zum stückzahlgroßen Auftrag wird sich die Zeit genommen, die einen zuverlässigen Service ausmacht.

