Hier erhalten Sie individuelle Tragrollen und Abroller

Die Produkte sind komplett made in Germany, zeichnen sich durch höchste Qualität aus und können direkt im Onlineshop von Mundor Rollen bestellt werden.

Dort stellt der Hersteller seine Fördertechnik mit Standardmaßen vor. Darüber hinaus sind aber auch individuelle Produktanfertigungen möglich, die einzelne Kunden benötigen. Die Lieferung kann per Express erfolgen.

Abroller von Mundor

Abroller bietet Mundor Rollen als Blech-, Tape-, Kabel-, Teppich- und Tapetenabroller an. Ihre Gestaltungen entsprechen den üblichen Anforderungen der Fördertechnik. Die Abroller für universellste Einsatzzwecke laufen auf kugelgelagerten Rollen, sie ermöglichen ein Abrollen in Breiten von 10 bis 100 cm. Die Rollware kann dabei bis zu 201 kg wiegen. Mit Gummifüßen dieser Abroller wird ein Verrutschen verhindert. Auch Tapetenroller inklusive Meterzähler zum Einhängen bietet das Unternehmen Mundor an, außerdem Abroller mit PVC-Beschichtung sowie Kabelabroller aus Aluminium mit Breiten zwischen 30 und 101 cm. Es ist hierbei zu beachten, dass von der Breite 3 cm für die seitlichen Führungslager abzuziehen sind. Für eine Trommel von 58 cm Breite wäre mithin ein Kabelabroller mit 61 cm Breite erforderlich. Die Abroller können Anwender dreistufig verstellen, sie tragen Rollen bis 150 kg Gewicht. Seitliche Lauflager unterstützen bei ihnen das leichte Abrollen. Coilabroller liefert Mundor standardmäßig von 10 bis 100 cm Breite, sie tragen Rollware bis 461 kg Gewicht. Individuelle Maße sind wie vorn erwähnt auf Kundenwunsch stets möglich. Auch Teerpappenabroller bietet das Unternehmen an.

Ein wesentliches Element der Fördertechnik: Tragrollen

Tragrollen sind wesentliche Elemente der Fördertechnik. Die Firma Mundor Rollen vertreibt sie aus Stahl, Aluminium, Kunststoff und als rostfreie Variante. Für die reibungslose Fördertechnik verfügen diese Tragrollen aus Stahl in Teilen über Außengewinde und teilweise über Federachsen. Dabei wird als Material Präzisionsstahlrohr nach DIN EN 10305-3 verbaut, während das Achsmaterial ST37K ist. Die Kunden können Einbau- und Achslängen frei wählen. Den spezifischen Produktbeschreibungen können Kunden die maximale Belastbarkeit entnehmen, die beispielsweise beim Rollendurchmesser 20 x 1,5 mm 10 kg beträgt. Die Lagerung der Tragrollen erfolgt auf thermoplastischen Kunststoffböden mit in Kugelreihen gelagerten Stahlkugeln. Leichtlaufende Tragrollen funktionieren zuverlässig im Temperaturbereich zwischen -5 und +40 °C. Weitere Elemente der Fördertechnik von Mundor sind Tragrollen mit Innengewinde. Damit deckt das Sortiment alle Einsatzbereiche ab. Interessenten sehen die Tragrollen, die Abroller und weitere Elemente der Fördertechnik auf mundor-metall.de.

