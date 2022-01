Individuelle EDV-Lösungen

Die Firma „Individuelle EDV-Lösungen“ bietet die Programmierung von Kalkulations- und Verwaltungsanwendungen sowie Automatisierungen von Microsoft Office entsprechend den Kundenanforderungen an.

Ihr 28-jähriges Jubiläum begeht die Firma „Individuelle EDV-Lösungen“ im August diesen Jahres. Die Firma wurde vom Inhaber Thorsten Wichmann in Berlin-Hohenschönhausen am 1. August 1993 gegründet. Thorsten Wichmann ist Diplomingenieur für Informationstechnik und konnte in diesem Jahr bereits das 38- jährige Jubiläum seines Diploms feiern.

Auf den Gebieten des PC Services und der Programmierung gegründet, wandelte sich der Schwerpunkt der Tätigkeit in Richtung Programmierung von Datenbankanwendungen und Vorlagenautomatisierung. 1998 konnte der neu errichtete Firmensitz in Berlin-Wartenberg bezogen werden.

Heute beschäftigt sich „Individuelle EDV-Lösungen“ mit der Erstellung von Kalkulationsanwendungen für Datenbanken, Verwaltungsprogramme, Rechnungslegung und Rechnungsversand sowie der Programmierung individueller Mailings.

Im Bereich der Vorlagenautomatisierung erstellen wir Vorlagen für Microsoft Word, EXCEL und Powerpoint bis zur aktuellen Version von Office 365. Dabei werden verschiedene Werkzeuge wie das VBA des jeweiligen Produktes, XML- Importe, Anbindung an SQL- Server oder SAP verwendet. Anwender sind z.B. Fachgerichte mit ihrer Software Eureka Fach auch unter eIP, deutsche Bundesbehörden, Bundesverbände, Banken, Unternehmen, aber auch schweizerische Behörden.

Zum Inhaber:

Als Diplomingenieur für Informationstechnik arbeite ich bereits seit über 30 Jahren als selbstständiger Berater für individuelle EDV-Lösungen. In dieser Position programmiere ich u.a. für Microsoft Office ab 2.0 bis O365 mittels deren jeweiligen VBA, erstelle Kalkulations- und Verwaltungsprogramme und war bis jetzt in zahlreichen Beratungsprojekten tätig. Dabei agiere ich vollkommen branchenunabhängig. Mittlerweile blicke ich auf über 35 Jahre Berufserfahrung im EDV Bereich und in der Programmierung zurück. Ich bin jemand, der sehr gerne große Projekte oder sogar auch bereits begonnene übernimmt. Ich arbeite sehr effizient und kommuniziere gerne und sehr klar mit Kollegen und Kunden. Was kann man sonst noch über mich sagen? Ich bin ein Mensch, der Freude daran hat, nach Lösungen zu suchen, neuen Herausforderungen zu begegnen und diese zum Erfolg bringen.

