Digitaler Marktplatz für die Baumaschinenmiete startet in Deutschland durch

Das österreichische Unternehmen Digando bietet seinen digitalen Echtzeit-Service jetzt flächendeckend in Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland an.

Mit den Partnern Anton Kreitz & W.H. Ostermann und Hans Warner aus Nordrhein-Westfalen und Kuhn Baumaschinen mit Hauptsitz in Bayern ist die Expansion nach Deutschland erfolgreich gestartet.

Bereits über 8000 Bagger, Arbeitsbühnen, Verdichter, Anhänger, Siebanlagen und mehr stehen auf dem digitalen Marktplatz Digando bei über 40 Mietstationen in Österreich rund um die Uhr zur Miete bereit. Im November des letzten Jahres expandierte das Unternehmen nun nach Deutschland. „Mit Anton Kreitz & W.H. Ostermann, Hans Warner und Kuhn Baumaschinen konnten wir drei Vermieter mit insgesamt 13 Mietstationen in Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland gewinnen. Die Vermieter möchten den Kunden einen digitalen Mehrwert bieten. Mit Anton Kreitz & W.H. Ostermann, Hans Warner und Kuhn Baumaschinen ist der erste erfolgreiche Schritt in Deutschland getan. Weitere Bundesländer folgen bereits im ersten Quartal dieses Jahres“, freut sich Alexander Höss, Geschäftsführer bei Digando.

Mit nur 4 Klicks zur verbindlichen Miete, immer und überall

Mittels intelligenter Schnittstellen zu den Vermietern ist die Verfügbarkeit der Maschinen auf dem digitalen Marktplatz immer aktuell. Der Mieter führt die Buchung in kürzester Zeit online verbindlich durch, rund um die Uhr und ortsunabhängig. Bei Mietbeginn kann die Maschine an der gewählten Mietstation abgeholt werden. Wahlweise wird sie auch geliefert. Digando ist der einzige Anbieter in Deutschland und Österreich, der eine Echtzeit-Abfrage völlig automatisiert ermöglicht. „Die Idee hinter Digando hat sofort mein Interesse geweckt. Das innovative Konzept trifft genau das, wofür Hans Warner steht. Qualität und Kundenzufriedenheit. Und das mit Blick auf die Zukunft“, erklärt Harun Kazoglu, Handlungsbevollmächtigter und Vertriebsbereichsleiter Baugeräte-Baumaschinen bei Hans Warner.

Partnerschaft als Unternehmensleitbild

Digando arbeitet kooperativ mit Mieter und Vermieter zusammen. Das Unternehmen tritt als Digitalisierungspartner auf und nicht als Wettbewerber. Ziel des digitalen Marktplatzes ist es, reibungslose, digitale Prozesse bereitzustellen. „Bei Digando gefällt uns die partnerschaftliche Art der Zusammenarbeit. Wir können uns mit gutem Gewissen auf unser Kerngeschäft fokussieren und wissen, dass uns die Spezialisten bei Digando einen funktionierenden digitalen Vertriebskanal aufbauen“, führt Thorsten Warner, Geschäftsführer bei Anton Kreitz & W.H. Ostermann, an. Die Beziehung zwischen Mieter und Anbieter bleibt unverändert, erfolgt aber auf einer digitalen Ebene. Die Kunden erhalten online genau dieselben Konditionen wie bei der Miete vor Ort.

Mittelfristig soll Digando zum One-Stop-Shop für die Baustelle anwachsen. Zunächst umfasst der Mietpark Baumaschinen aus den Kategorien Bagger, Baggeranbaugeräte, Lader, Anhänger, Teleskopstapler und Fugenschneider.

Factbox Digando:

Marktplatz für die digitale Baumaschinenmiete

Gründung: 2019

Firmensitz: 6850 Dornbirn, Österreich

Partner-Stationen: 13 in Deutschland, 42 in Österreich

Sortiment: über 2000 Bagger, Anbaugeräte, Lader, Verdichter, Anhänger, Teleskopstapler und Fugenschneider in Deutschland

Partner in Deutschland: Anton Kreitz & W.H. Ostermann, Hans Warner, Kuhn Baumaschinen

Weitere Informationen: www.digando.com

