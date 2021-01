ProfiCircle, erster B2B-Marktplatz für gewerbliche Ausrüstungsindustrie, startet in Deutschland

ProfiCircle, der erste B2B Marktplatz für die gewerbliche Ausrüstungsindustrie, verkündet seinen Markteintritt in Deutschland und in der Schweiz.

Zum Februar wird das rumänische Startup ProfiCircle, das erste B2B-Markt-Netzwerk für Lagersysteme und gewerbliche Ausrüstungsindustrie, auf zwei neuen Märkten aktiv: In Deutschland und der Schweiz.

Die End-to-End-Lösung vereinfacht den gesamten Kaufprozess, da sie ein One-Stop-Shop-Marktnetzwerk ist. Damit wird es Käufern ermöglicht, für langfristige Projekte online zu recherchieren, zu kaufen, zusammenzuarbeiten und zu verwalten, und zwar über mehrere Verkäufer und Dienstleister (Hersteller, Händler, Spediteure und andere) hinweg, ohne dass ein Zwischenhändler benötigt wird.

„Unter Berücksichtigung des Bedarfs an verbesserter Lager- und Logistikflächeneffizienz müssen Unternehmen ihre Kapazitäten schnell erhöhen und die Lieferzeit ihrer Produkte optimieren. Diese Prozesse werden in naher Zukunft automatisiert werden, da die E-Commerce-Branche auf globaler Ebene ein größeres Wachstum erfahren wird, um sich an den neuen Kontext anzupassen. Dabei unterstützt unser erfahrenes und qualifiziertes Team die Branche, die in Bezug auf Automatisierung, Transparenz und Einfachheit zurückgelassen wurde, indem es ein Marktnetzwerk einsetzt“, erklärt Eduard Daniliuc, Mitbegründer und CEO von ProfiCircle.

ProfiCircle, die eCommerce-Lösung in Zeiten der Pandemie

Üblicherweise senden Unternehmen, die auf der Suche nach Lagereinrichtungen sind, mehrere Anfragen an potenzielle Lieferanten, um die besten Vorschläge und Angebote zu erhalten. Der eigentliche Prozess kann Monate dauern und besteht aus vielen E-Mails, Telefonaten und persönlichen Gesprächen. Mit ProfiCircle hingegen erhalten Unternehmen die besten Angebote, abgestimmt auf ihren Bedarf, und können alle Transaktionen direkt online auf der Plattform abwickeln. Der gesamte Prozess wird mit der Lösung von ProfiCircle von mehreren Monaten auf wenige Tage verkürzt.

Diese Lösung bringt alle Beteiligten online zusammen. Einkäufer, Gerätehersteller und -Händler, Designer, Spediteure, Installationstechniker, Finanzinstitute und viele andere. Im Wesentlichen bietet die Plattform Folgendes:

* Einsatz von mehrstufigen Auktionen und Preistransparenz: Kunden können Designer, Lieferanten oder Dienstleister auswählen, ohne geografische Einschränkungen, um günstige Preise und eine kurze Lieferzeit sicherzustellen. Derzeit bietet die Plattform europaweite Anbieter, geplant ist eine weltweite Plattform

* Online-Unterschrift für jeden Vertrag

* Kunden können aus mehreren Finanzierungsoptionen wählen, um ihr Projekt via Leasing, Miete oder Ratenzahlung zu finanzieren

* Die gesamte Kommunikation zwischen allen beteiligten Parteien findet auf der Plattform statt, einschließlich Videokonferenz- und Chat-Optionen

Kunden können derzeit aus mehreren Angeboten von Ausrüstungslieferanten, Herstellern und Spediteuren aus ganz Europa wählen.

Sie ersparen sich im Durchschnitt 20% der gesamten Projektkosten und Hunderte von Arbeitsstunden. Die Projekte werden in kürzerer Zeit abgeschlossen und die Unternehmen können schneller Umsatz generieren.

Für die Erweiterung auf diese neuen Märkte hat ProfiCircle ein Netzwerk an Partnern aufgebaut, das dank der Arbeit eines engagierten Teams, das sich ausschließlich dem deutschen und schweizerischen Markt widmet, stetig wächst.

ProfiCircle ist seit 2019 auf dem rumänischen Markt vertreten und hat sich bereits als echter Erfolg erwiesen, da es die Bedürfnisse von Kunden und Lieferanten erfüllt, die aufgrund der Pandemie nicht mehr in der Lage sind, neue Kunden in Offline-Umgebungen wie Messen, Offline-Meetings oder auf Geschäftsreisen zu finden. Da es sich um ein skalierbares Unternehmen handelt, plant das Startup bis Ende des Jahres in zwei weitere Märkte zu expandieren – Frankreich und Polen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProfiCircle

Frau Oana Badea

Str. Stelu?ei Str. Stelu

013858 Bukarest

Rumänien

fon ..: +40 755 089 800

web ..: https://www.proficircle.com/

email : clara@voiceof.tech

ProfiCircle ist der erste B2B-Marktplatz für Lagersysteme und gewerbliche Ausrüstungsindustrie, der 2019 von rumänischen Unternehmern gegründet wurde. Die Idee für diese Geschäftsentwicklung entstand aus der Notwendigkeit, die Beschaffungsbranche für gewerbliche Geräte zu digitalisieren, ein Markt, der weltweit auf 350 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Die End-to-End-Lösung verbindet Käufer, Verkäufer und andere Dienstleister und vereinfacht den Prozess der Gerätebeschaffung in einer digitalen Umgebung. Innerhalb der ProfiCircle Plattform entdecken die Kunden ein breites Netzwerk von globalen Anbietern von Produkten und Dienstleistungen, um selbst die komplexesten Projekte zu überwinden.

ProfiCircle hat kürzlich seine Beta-Version mit einem Investitionszufluss von 300.000 EUR gestartet und erwartet bis 2021 ein Gross-Merchandise-Value von 20 Mio EUR auf der Plattform.

Pressekontakt:

ProfiCircle

Frau Alexandra Bianca Dorobantu

Str. Stelu?ei 33, Sector

013858 Bukarest

fon ..: +40 755 089 800

email : alexandrabianca.dorobantu@proficircle.ro

